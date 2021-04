Jordanie : l’armée fait taire les critiques du prince Hamza contre la gouvernance du pays

"Je ne fais partie d’aucun complot ni d’aucune organisation malfaisante", se défend le prince dans la vidéo. Il regrette néanmoins qu’il ne soit plus possible, selon lui, d’exprimer son opinion ou de critiquer les autorités "sans être intimidé, harcelé ou menacé".

Selon le i20 personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette opération. Le prince Hamza serait visé par une enquête après "la découverte de ce que des responsables du palais ont décrit comme un complot complexe et de grande envergure" visant à renverser le roi Abdallah II. Ce complot "comprenait au moins un autre membre de la famille royale ainsi que des chefs tribaux et des membres de la direction de la sécurité du pays", écrit le Post.

Dans un communiqué, le chef d’état-major jordanien, le général Youssef Huneiti, précise que le prince Hamza a été "appelé à arrêter des activités qui pourraient être utilisées pour porter atteinte à la stabilité et la sécurité du royaume". "Personne n’est au-dessus de la loi. La sécurité et la stabilité de la Jordanie passent avant tout", a-t-il ajouté.

L’ancien ministre et proche conseiller du roi Bassem Awadallah fait partie des personnes interpellées, ainsi que Sharif Hassan Ben Zaid, membre de la famille royale. Ces arrestations ont simplement été justifiées par des "raisons de sécurité".

Dans son message, le prince Hamza explique que le chef d’état-major de l’armée est venu à son domicile et lui a signifié qu’il n’était "pas autorisé à sortir". Le prince nie avoir participé à un complot, mais il lance une charge contre les autorités de son pays, qu’il accuse de "corruption" et d'"incompétence".

La principale personnalité visée est le prince Hamza, le demi-frère du roi Abdallah II. Il lui est reproché d’avoir encouragé un mouvement de protestation à l’intérieur du pays. Il n’a pas été formellement arrêté, mais a reçu l’interdiction de quitter son palais et a été privé de ses moyens de communication. Le prince a tout de même conservé un téléphone qui lui a permis d’enregistrer un message vidéo qui a été transmis à la BBC.

Les services de sécurité jordaniens ont mené samedi une opération visant selon eux à mettre fin à une tentative de déstabilisation du royaume. Ils ont assigné à résidence l’ancien prince héritier Hamza, et procédé à l’arrestation d’une série de personnalités, dont un membre de la famille royale et un ancien ministre.

Dans la foulée, il lance de lourdes critiques contre le pouvoir jordanien : "Je ne suis pas la personne responsable de l’effondrement de la gouvernance, de la corruption et de l’incompétence qui règnent dans notre structure gouvernementale depuis 15 à 20 ans et qui ne font qu’empirer… Et je ne suis pas responsable du manque de confiance des gens dans leurs institutions", dénonce le demi-frère du roi.

Hamza, l’héritier déchu

Hamza est le fils aîné du roi Hussein et de la reine Noor. Favori du roi, il était trop jeune et inexpérimenté au décès de son père en 1999 pour lui succéder. Abdallah était alors monté sur le trône, et Hamza nommé prince héritier, conformément au vœu de son père. Mais en 2004, Abdallah l’avait dépouillé du titre d’héritier qu’il avait donné à son fils aîné Hussein.

Les services jordaniens n’accusent pas directement le prince Hamza d’avoir tenté de renverser le roi Abdallah II, mais ils estiment que son attitude et ses propos ont pu être instrumentalisés dans ce but. "Certains essaient d’imaginer une tentative de coup d’Etat en Jordanie, et ils tentent d’impliquer le prince Hamza", écrit le journal officiel al-Rai.

Des rencontres sensibles

Les autorités se sont inquiétées de voir le prince Hamza multiplier les contacts avec des membres de puissantes tribus jordaniennes exprimant leur mécontentement. Dans sa vidéo, le prince fait allusion à des rencontres auxquelles il a participé et au cours desquelles "des critiques ont été faites sur le gouvernement ou le roi".

Un groupe prévoyait d’organiser des manifestations qui auraient pu prendre l’ampleur d’un soulèvement populaire soutenu par diverses tribus. La monarchie hachémite repose largement sur le soutien que lui accordent les tribus traditionnelles qui dominent la sécurité et l’armée.

Mouvement de mécontentement

Certaines figures de l’opposition se seraient également ralliées au prince Hamza, ce qui a inquiété le roi Abdallah. Un mouvement de contestation baptisé Hirak survit en Jordanie depuis les printemps arabes de 2011.

Des manifestations ont déjà eu lieu ces dernières semaines pour dénoncer le couvre-feu imposé au nom de la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Mais les protestataires ont aussi exprimé leur colère contre la détérioration du niveau de vie et la corruption. Les rassemblements ont été fermement réprimés à Amman et à travers le pays, et des dizaines de participants arrêtés.

L’économie jordanienne dépend largement de l’aide étrangère, notamment celle des Etats-Unis. Le taux de chômage atteint 23% et la dette publique dépasse 100% du PIB. Le pays a été le théâtre ces dernières années de manifestations régulières contre les mesures d’austérité.