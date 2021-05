Jordanie : des milliers de manifestants dans la rue en solidarité avec les Palestiniens

Des milliers de personnes ont participé vendredi aux plus grands rassemblements organisés en Jordanie ces derniers jours en solidarité avec les Palestiniens de Jérusalem et Gaza, où une escalade militaire entre Israël et les islamistes du Hamas a fait plus de 100 morts, a constaté l'AFP.

A Amman, la manifestation a débuté après la prière du vendredi à l'extérieur de la Grande Mosquée Husseini, dans le centre de la capitale.

La Jordanie salue la Palestine arabe

Aux cris de "La Jordanie salue la Palestine arabe", ou "Le peuple veut la libération de la Palestine", les manifestants ont marché un kilomètre avant d'être arrêtés par un imposant barrage des forces de l'ordre, a constaté un journaliste de l'AFP. Les protestataires arboraient les drapeaux palestinien et jordanien et portaient des banderoles barrées notamment de "Libérons la Palestine du fleuve (Jourdain) à la mer (Méditerranée)".

A 50 km plus à l'ouest de la capitale, à Karameh, près de la frontière avec la Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967, quelque 3.000 personnes se sont rassemblées devant le monument du Soldat inconnu. Il s'agit d'un lieu symbolique en raison du premier grand affrontement qui avait opposé durant 15 heures, en mars 1968 -quelques mois après la défaite arabe de juin 1967-, les combattants du Fatah à l'armée israélienne.

Les manifestants, qui n'ont pas avancé au-delà du barrage de police, ont scandé "Ouvrez les frontières" et "Nous sommes prêts à mourir en martyrs pour Jérusalem".

Ces manifestations de solidarité avec les Palestiniens ont lieu quotidiennement depuis une semaine en Jordanie. Elles surviennent sur fond d'une escalade militaire inédite depuis 2014 entre Israël et les islamistes du Hamas, dans et autour de la bande de Gaza, où le mouvement armé est au pouvoir, ainsi que de violences dans des villes israéliennes mixtes arabes et juives.