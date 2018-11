Jordanie: de fortes pluies causent la mort de sept personnes

Les intempéries en Jordanie ont tué sept personnes vendredi, deux semaines après la mort de 21 autres personnes, en majorité des enfants, emportées par des pluies diluviennes, a indiqué la porte-parole du gouvernement.

Cinq personnes sont toujours portées disparues, a déclaré à l'AFP la Défense civile, tandis que les autorités ont annoncé avoir évacué 3.762 touristes de plusieurs nationalités de la cité archéologique de Petra (sud). "Des pluies torrentielles dans la région de Dabaa (au sud d'Amman) ont provoqué la fermeture de l'autoroute du désert (menant vers le sud du pays) dans les deux directions", a souligné Joumana Ghneimat, également ministre d'État chargée des médias.

Deux femmes et une fillette sont mortes dans les inondations, a-t-elle affirmé, appelant les citoyens habitant près des "cours d'eau, des ponts et des tunnels à évacuer leurs maisons, en prévision des pluies torrentielles attendues cette nuit et samedi".

Une autre enfant a également été tuée lorsque la voiture où elle se trouvait a été emportée par les eaux dans la région de Madaba, au sud-ouest de la capitale, a souligné pour sa part une source de la Défense civile. "Les équipes de secours sont à la recherche de cinq personnes portées disparues dans la zone", a-t-elle ajouté.

Selon la télévision d'État jordanienne, des hélicoptères et des véhicules blindés ont été déployés pour secourir les habitants pris au piège des eaux et chercher les disparus. La ministère de l'Éducation a ordonné la fermeture de toutes les écoles du royaume samedi.

Selon des images transmises par la télévision d'État, l'eau est monté de trois à quatre mètres dans certaines zones de la région de Petra et du désert de Wadi Moussa.

Le 26 octobre, 21 personnes avaient également été tuées à la suite de pluies torrentielles, dans l'ouest de la Jordanie. La plupart des victimes étaient des adolescents âgés de 11 à 14 ans qui participaient à une sortie scolaire dans la région de la mer Morte.