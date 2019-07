John McAfee : l'ex-roi des antivirus est candidat à la Maison blanche et fait campagne depuis… Cuba

Pour la majorité des internautes, McAfee c’est le nom d’un célèbre antivirus. A tel point que beaucoup ont même oublié que, derrière l’outil installé sur les ordinateurs, se cache un homme qui a fait fortune grâce à ses logiciels : John McAfee. La vie tumultueuse de ce millionnaire américain a parfois fait la Une des journaux mais aujourd’hui il revient sur le devant de la scène pour une autre raison : John McAfee veut être officiellement candidat à l’élection présidentielle américaine de 2020.

Il veut être le candidat du parti Libertarien pour "influencer l’élection"

C’est sur son bateau amarré dans la cossue Marina Hemingway de La Havane, à Cuba, que John McAfee reçoit les journalistes. "Je me présente à la présidence des États-Unis sur une plate-forme de désaccord total avec le gouvernement américain en termes de politique étrangère car les USA veulent être le policier du monde explique John McAfee à l’AFP. L’Amérique est en train de devenir un État policier."

A 73 ans, l’ex-roi des antivirus espère remporter l’investiture du parti Libertarien. Une formation politique qui prône le libre-échange et une intervention de l’Etat réduite au minimum. L’homme avait déjà tenté le coup en 2016 mais c’est Gary Johnson qui avait été choisi à sa place (3,27% des voix à la présidentielle). Devenir président ? Ce n’est pas l’ambition de McAfee. "Je ne veux pas être président, je ne veux vraiment pas, et je ne pourrais pas être… vraiment, regardez-moi, lance-t-il. Je ne peux pas être président. Cependant, j’ai beaucoup d’adeptes et j’influencerai la prochaine élection."