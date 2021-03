John Bolton, ancien conseiller à la Sécurité nationale des Etats-Unis : "Je pense que Trump ne sera pas candidat en 2024"

Je pense que du côté iranien, il faut se rappeler que Hassan Rohani ne peut pas se représenter, un nouveau Président va être élu et ce nouveau Président sera je pense plus proche des positions de l’Ayatollah Khamenei. Il faut comprendre que ce terme, Guide Suprême, a une vraie signification. Ce n’est pas le Président de la République Islamique d’Iran qui prend les décisions, c’est le Guide Suprême et je pense qu’il ne veut pas de cet accord sur le nucléaire, quelles que soient les circonstances. Je pense qu’il était déjà contre quand l’accord a été conclu en 2015. Je pense qu’il veut l’arme nucléaire et que les Gardiens de la Révolution aussi."

"Je pense que Biden a tort de penser pouvoir rejoindre de nouveau l’accord sur le nucléaire avec l’Iran. C’était un mauvais accord qui a été conclu en 2015 et il ne s’est pas amélioré. Les États-Unis ont désormais un avantage certain sur l’Iran. Même si selon moi, Donald Trump n’a pas assez mis la pression. Si Biden cède, les sanctions vont tomber et l’Iran obtiendra l'arme nucléaire et les missiles balistiques, qu’ils pourraient envoyer sur les États-Unis et l’Europe."

"Il a dit beaucoup de choses sur Emmanuel Macron pendant que j’étais à la Maison Blanche, notamment qu’il le trouvait sournois. Mais ses opinions pouvaient très vite changer. Lorsque Macron a tenté de le convaincre au sommet du G7 à Biarritz de rencontrer le ministre iranien des Affaires étrangères, que Macron avait caché à Biarritz, Trump a failli céder. Il a dit que le déjeuner avec Macron quand il est arrivé à Biarritz était l’une des meilleures heures et demie de sa vie. Donc c’était du Trump typique, comme un métronome qui va et vient. Mais fondamentalement, ils n’avaient pas une bonne relation, je crois qu’ils ne se méfiaient l’un de l’autre."

"Trump voyait l’Union Européenne seulement en des termes commerciaux. Il pensait que les présidents précédents avaient passé de très mauvais accords commerciaux avec l’UE, il voulait revenir sur ça. Il voyait l’excédent commercial de l’Union européenne avec les Etats-Unis et le fait que de nombreux membres de l’OTAN ne respectaient pas leur engagement de dépenser 2% de leur PIB pour la défense. Et cela en a fait un ferme opposant à l’UE. Je ne pense pas qu’il comprenait l’Union européenne avant d’être Président, je ne pense pas qu’il la comprenait une fois Président et je pense qu’il ne la comprend toujours pas."

"Je suis inquiet en effet du nombre de gens qui croient vraiment que l’élection a été volée. Je ne pense pas que ce soit le cas et je pense qu’une partie du travail pour réparer les dégâts causés par Trump est d’expliquer aux gens qu’il a perdu l’élection purement et simplement. Je ne pense pas que les gens vont crier haut et fort : 'nous avions tort' mais le plus important c’est qu’ils comprennent vraiment ce qu’il s’est passé."

Êtes-vous inquiet des théories du complot qui font de plus en plus d’adeptes au sein du parti républicain ?

"Je pense que les gens d’ici 2024, et même avant, verront qu’il ne peut pas de nouveau gagner. Il y a beaucoup d’autres personnes qui veulent être Président et vont faire campagne. Je pense que les gens vont réaliser avec le temps que Trump est plus un problème qu’autre chose, il pourrait faire l’objet d’autres poursuites judiciaires, sur le plan financier notamment. Et je pense qu’en devenant de moins en moins visible dans les médias, sa popularité va diminuer."

"Je pense que Trump ne sera pas candidat en 2024. Il est conscient à un certain niveau qu’il a perdu en 2020. Il a réussi à construire cette narration qui consiste à dire que l’élection lui a été volée mais je pense qu’il sait ce qu’il s’est vraiment passé. S’il se présente encore en 2024 il va être examiné à la loupe et s’il perd encore, il restera dans l’Histoire comme un loser, un perdant, et ça, il ne le supportera pas. Donc je pense qu’il va continuer de dire jusqu’en 2024 qu’il sera candidat mais je ne pense pas qu’il le sera au final."

"Eh bien, je pense que Trump s’est vraiment habitué à tous les avantages et au pouvoir que confère la Maison Blanche et désormais il se retrouve avec presque plus rien. Il a toujours droit à la protection des Services secrets, ce qui est complètement légitime. Mais sa capacité à influencer les évènements et les gens a grandement diminué depuis qu’il n’est plus Président et je ne suis pas sûr qu’il ait déjà réalisé cela. Sa capacité d’influence est bien moindre que ce que beaucoup de commentateurs affirment. Je ne dis pas qu’il n’a pas d’influence mais l’influence qu’il a est bien moindre que lorsqu’il était Président et elle va continuer de diminuer".

"Non je ne pense pas. Je pense que c’est une erreur de penser que la base électorale de Trump est comme un bloc de granit, unifiée et homogène. Ce n’est pas le cas. C’est bien plus complexe. Son soutien a diminué et continue de diminuer au moment où on parle. Je pense que de faire partie de l’opposition va aussi avoir pour effet d’unifier les républicains contre les politiques de l’administration Biden.

"Il a rigolé et a dit non, je n’irai pas dans Air force One avec vous !"

"C’est très difficile à expliquer pourquoi il avait de si bonnes relations avec des dirigeants autoritaires dans le monde et de mauvaises relations avec certains de nos alliés les plus proches. Il enviait je crois les leaders autoritaires qui n’avaient pas à se soucier du pouvoir législatif ni du respect scrupuleux de la loi. Son idée était vraiment que la relation personnelle est plus importante que des politiques cohérentes.

"Je pense que c’est son manque d’intérêt pour les spécificités de la politique étrangère et de défense. Son manque de compréhension pour la façon dont la politique se fait, comment on évalue les autres pays… Il voyait presque tout en des termes purement personnels. Par exemple, s’il s’entendait bien avec Vladimir Poutine, cela signifiait alors pour lui que les Etats-Unis et la Russie avaient une bonne relation bilatérale. Cela a été démontré de plusieurs façons. Ça rendait très difficile la possibilité de mener des politiques étrangères réelles et consistantes."

Il a publié ses Mémoires en juin 2020 "La pièce où c’est arrivé : mémoires de la Maison-Blanche" (The Room Where It Happened : A White House Memoir), dans lesquelles il règle ses comptes avec son ancien patron.

Dans un récent article du Washington Post, un officiel de l’administration affirme que les États-Unis sont prêts à discuter avec l’Iran "demain" et à rejoindre l’accord tel qu’il a été signé en 2015. Ils pourraient donc ne pas exiger de renégocier cet accord. Qu’est-ce que cela vous inspire ?

"Je ne vois pas comment ils peuvent rejoindre l’accord car l’Iran a dit qu’elle ne serait pas en conformité avec cet accord tant que les États-Unis ne lèveraient pas les sanctions. Donc selon moi rien ne va changer d’ici la prochaine élection en Iran. Et s’ils finissent par négocier, je pense que c’est une énorme erreur de la part de Biden. Cela va signaler une faiblesse de la part des États-Unis et ses moyens de pressions sur l’Iran seront en déclin."

Vous êtes un grand défenseur de la stratégie de pression maximale envers l’Iran. Vous espérez mettre la pression sur le régime jusqu’à ce qu’il tombe, c’est votre espoir. Mais ne vous sentez-vous pas mal par rapport à la population iranienne qui souffre des conséquences ? Par exemple la pénurie de médicaments à l’égard des sanctions a aggravé l’épidémie de coronavirus.

"Les sanctions exacerbent seulement les conséquences économiques de 40 ans de mauvaise gestion du pays par les Ayatollahs et les militaires.

Il y a des restrictions sur des opérations financières visent à contraindre les autorités iraniennes et ça a marché. Il n’y a aucune interdiction d’acheter des médicaments ou d’autres biens humanitaires.

Personne n’a compris au moment où Trump s’est retiré de l’accord et a imposé des sanctions que ces dernières allaient avoir cet effet dévastateur sur l’Iran".

Je pense que l’objectif de l’Occident devrait être de trouver des fissures chez les Gardiens de la Révolution, ce qui pourrait conduire à la chute du régime. Ce régime n’a jamais été aussi affaibli depuis sa création

Justement, elles ont un effet dévastateur notamment sur le peuple iranien. Ne pensez-vous pas qu’il y ait un moyen de punir le régime sans punir les Iraniens ? Ne pensez-vous pas que certaines sanctions pourraient être levées ?

"Je pense que les décisions prises par les autorités iraniennes, tout comme celles prises par Saddam Hussein lorsqu’il y avait les sanctions contre l’Irak, montrent que ce qui les intéresse est de protéger le régime et préserver le pouvoir. Elles s’en fichent du bien-être des Iraniens.

C’est peut-être une leçon difficile mais c’est une leçon qui pousse à la conclusion que ce régime doit être renversé. Je pense que le régime iranien n’a jamais été aussi impopulaire qu’aujourd’hui. Il est très vulnérable. Je pense que l’objectif de l’Occident devrait être de trouver des fissures chez les Gardiens de la Révolution, ce qui pourrait conduire à la chute du régime. Ce régime n’a jamais été aussi affaibli depuis sa création."

Vous pensez que le régime pourrait bientôt tomber ?

"Je ne sais pas si ce sera bientôt ou pas mais je pense que les États-Unis et d’autres pays auraient pu mieux faire pour aider l’opposition en Iran. Je pense qu’elle est très solide mais ce ne sont pas les gens qui ont les armes, ce sont les militaires et les Gardiens de la Révolution. Donc pour renverser le régime, il faut qu’il y ait des fissures au sein de l’armée".

Que pensez-vous de la position de l’Union européenne au sujet de l’accord sur le nucléaire ?

"Je pense que la position de l’Union européenne, comme c’est souvent le cas face à cette menace, est faible. L’Iran est une menace au niveau nucléaire, en raison de ses missiles balistiques et en raison de ses forces conventionnelles déployées dans la région au moment où on parle et c’est une menace au sujet du terrorisme. La réponse à cette menace est de destituer le régime. S’occuper d’un aspect de la menace simplement et lever en échange les sanctions, c’est une victoire indéniable pour les Ayatollahs et la menace va continuer de planer sur la région et sur le monde."

Croyez-vous que l’administration Biden devrait durcir ses relations avec l’Arabie saoudite ?

"C’est ce qu’elle a dit qu’elle allait faire. Je pense qu’en termes de stratégie, il faut accepter que parfois vos amis vous déçoivent. Cela déplaît à certains mais c’est une réalité. Je pense que si l’administration Biden va trop loin, elle va pousser l’Arabie saoudite dans la mauvaise direction. Quand j’ai rencontré Vladimir Poutine à Moscou, juste après le meurtre de Jamal Khashoggi, nous parlions du Moyen-Orient et il m’a dit : 'Allez-y, condamnez l’Arabie saoudite pour le meurtre de Khashoggi, ne leur vendez plus d’armes, je leur en vendrai moi, des armes'. Et il a ri. Donc c’était une position dure mais je pense que l’administration Trump a analysé correctement sa relation avec l’Arabie saoudite".

Du point de vue de la politique étrangère, y a-t-il des points sur lesquels vous êtes en accord avec l’administration Biden ?

"Pas sur les deux mois qui viennent de s’écouler en tout cas. Je pense qu’ils ont bien géré la chorégraphie diplomatique avec les alliés, pour mieux gérer nos relations, et c’est important. Cela aide à restaurer la confiance de nos alliés en la ténacité des États-Unis. Mais ce n’est pas ça la vraie stratégie. C’est si élémentaire. Et le fait que Trump ne savait pas faire ça devrait renforcer l’idée auprès de nos amis dans le monde que Trump était une anomalie, une aberration, ce n’était pas la direction dans laquelle devait aller la diplomatie américaine, c’était caractéristique de Trump. Donc Biden est simplement retourné à 'l’ordre normal' comme on dit au Congrès".

Pensez-vous que cette administration sera plus interventionniste que l’administration Trump concernant les affaires internationales ?

"Il est un peu trop tôt pour le dire. Joe Biden a une longue expérience en politique étrangère mais son administration est un mélange de la vision personnelle de Biden et la pression exercée par l’aile gauche du parti démocrate. Cette tension s’est pour l’instant surtout illustrée au niveau domestique. Nous n’avons pas encore vu les conséquences au niveau international. Et je crois que c’est dur de prédire ce que ce mélange va produire en termes de politique étrangère".

Je n’ai pas voté pour Trump en 2020 mais je n’ai pas voté pour Biden non plus

Vous êtes inquiet de l’influence des progressistes sur cette administration ?

"Les progressistes m’inquiètent toujours ! C’est un problème.

C’est pour cela d’ailleurs que je n’ai pas voté pour Trump en 2020 mais je n’ai pas voté pour Biden non plus. J’ai écrit sur le bulletin de vote le nom d’un homme politique républicain conservateur. Ce n’était pas une élection très heureuse pour moi et ces quatre prochaines années ne seront pas non plus très heureuses pour moi".

Que faites-vous depuis votre départ de la Maison Blanche ?

"J’ai des activités diverses dans le monde politique. En ce moment j’aide des candidats républicains au Sénat et au Parlement, qui croient comme moi en une politique étrangère américaine forte et ambitieuse. J’essaie aussi de réparer les dégâts que Donald Trump a causés au parti républicain et au pays. Je suis très optimiste, je pense que les dégâts peuvent être réparés".

Je pense que Biden sera le Président d’un seul mandat

Vous pensez qu’un républicain pourrait être de retour à la Maison Blanche en 2024 ?

"Je pense déjà qu’en 2022 on peut regagner le contrôle du parlement et même du Sénat, mais ce sera plus difficile. En 2024 on peut regagner la Maison Blanche, je pense que Biden sera le Président d’un seul mandat".

Vous semblez confiant.

"Oui car je pense que les gens vont réaliser ce qu’il se passe quand on élit un démocrate libéral Président. Les États-Unis sont un pays de centre droit. Je pense que cette vérité sera bientôt réaffirmée".