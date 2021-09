Joel Caston, premier détenu à décrocher un siège à Washington, fait de la politique depuis sa cellule

Incarcéré pour un meurtre qu'il a commis quand il était adolescent, Joel Caston, est devenu cet été le premier détenu de la capitale américaine à décrocher un mandat d'élu.

Joel Caston, qui a grandi à Washington, a écopé d'une peine de prison à vie pour le meurtre il y a 27 ans d'un homme de 18 ans dans le parking d'un restaurant chinois, dans un quartier pauvre de la capitale.

Depuis, assure-t-il, un régime strict constitué de lectures de la Bible, de sessions de yoga et de cours d'économie lui ont permis de reprendre sa vie en main. Le détenu parle désormais cinq langues, et a écrit une série de livres sur la finance.

L'homme dit s'inspirer de l'autobiographie de Nelson Mandela, qui comme lui a passé 27 ans en prison. Celui que certains surnomment "Obama" a fondé un système de parrainage, jumelant des jeunes nouvellement incarcérés avec des détenus plus âgés.

Le parcours de M. Caston jusqu'à ses fonctions a débuté en juillet 2020, lorsque des élus ont voté pour rendre légal le droit de vote en prison. Avec des membres du conseil municipal de Washington, il a lancé un podcast encourageant ses pairs à s'engager dans le processus démocratique. Il a fait campagne via YouTube et un manifeste en ligne diffusé auprès des électeurs à l'extérieur de la prison, notamment les résidents d'un refuge pour femmes sans abri et d'un immeuble voisin.

Les jeunes prisonniers qu'il encadre l'ont initié à la technologie afin qu'il puisse rencontrer ses électeurs par appel vidéo.

Eligible à une libération anticipée, Joel Caston essaie de ne pas trop se projeter vers le futur. "Si mon siège n'a servi qu'à inspirer d'autres personnes à s'engager", promet-il, "j'ai déjà rempli mon rôle."