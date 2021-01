Joe Biden promet de "vaincre le suprémacisme blanc et le terrorisme intérieur"

Le président américain Joe Biden a promis mercredi de "vaincre" le "suprémacisme blanc" et le "terrorisme intérieur", deux semaines après les violences au Capitole. "Je serai le président de tous les Américains, de ceux qui m’ont soutenu comme de ceux qui ne l’ont pas fait", a-t-il déclaré à l’issue de sa prestation de serment.

"On voit surgir aujourd’hui l’extrémisme politique, le suprémacisme blanc et le terrorisme intérieur", a-t-il noté dans son discours d’investiture. "Nous devons les affronter et nous allons les vaincre", s’est-il engagé.

"C’est le jour de la démocratie, un jour d’histoire et d’espoir […] Ce n’est pas le triomphe d’un candidat, c’est le triomphe d’une cause. La volonté du peuple a été entendue […] La démocratie est précieuse et fragile, mais elle l’a emporté."

Joe Biden a aussi évoqué les événements du 6 janvier, lorsque "la violence a secoué les fondations du Capitole". Il y a "beaucoup de choses à réparer", a-t-il reconnu.

Le président a remercié "du fond du cœur ses prédécesseurs" Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton qui ont fait le déplacement pour la cérémonie, contrairement à Donald Trump.