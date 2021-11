Joe Biden interdit d'entrée aux Etats-Unis le président du Nicaragua et ses ministres

Joe Biden a interdit mardi d'entrée aux Etats-Unis le président du Nicaragua Daniel Ortega, son épouse et vice-présidente Rosario Murillo ainsi qu'un vaste éventail de ministres et responsables du pays, dans une proclamation en forme de dur réquisitoire contre leurs "atteintes" à la démocratie. "La répression et les abus du gouvernement Ortega et de ceux qui le soutiennent imposent aux Etats-Unis d'agir", affirme le président américain.

"J'ai pris la décision qu'il est dans l'intérêt des Etats-Unis de restreindre et suspendre l'entrée aux Etats-Unis" des "membres du gouvernement du Nicaragua, dirigé par le président Daniel Ortega, y compris son épouse et vice-présidente Rosario Murillo", et tous ceux qui sont liés à des actes "portant atteinte aux institutions démocratiques" du pays, ajoute-t-il.