Joe Biden exhorte le monde à afficher des "ambitions" fortes pour la COP26

Joe Biden a exhorté le monde à afficher "ses plus grandes ambitions" à la COP26 en novembre à Glasgow, s'alarmant d'une fenêtre de tir de plus en plus serrée pour agir face à la menace imminente du réchauffement climatique.

"Nous devons venir à Glasgow avec nos plus grandes ambitions. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, le temps presse", a-t-il insisté lors d'un sommet virtuel avec plusieurs dirigeants, dont la présidente de la Commission européenne ou encore les leaders d'Argentine, du Royaume-Uni ou d'Indonésie.

Joe Biden a assuré que les États-Unis prenaient de mesures concrètes pour respecter leurs engagements de l'Accord de Paris, comme la promesse de réduire de 50-52% les émissions des gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport au niveau de 2005.

Mais il a déploré les phénomènes météorologiques extrêmes auxquels le monde doit déjà faire face en dépit de ces engagements.

"Alerte rouge pour l'humanité"

Cela constitue une "alerte rouge pour l'humanité" et souligne "la nécessité pour nous tous d'agir immédiatement", a plaidé le président Biden.

Le locataire de la Maison Blanche a convoqué ce sommet virtuel - avec les absences notables du président et leaders brésiliens et indiens - afin de préparer au mieux la COP26 prévue en novembre.

Sans des engagements concrets de la part de chaque pays dans cette pièce, l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5°C nous échappera

Mais "sans des engagements concrets de la part de chaque pays dans cette pièce, l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5°C nous échappera, ce qui serait un désastre"