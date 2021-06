Joe Biden et Vladimir Poutine se sont serré la main avant d'entamer leurs discussions à Genève

Joe Biden et Vladimir Poutine se sont serré la main mercredi au début de leur premier sommet à Genève, qui doit apaiser les tensions entre les deux pays et peut-être dégager quelques rares terrains d'entente.

Fidèle à sa personnalité, le président américain s'est tourné le premier vers son homologue russe et lui a tendu la main. Vladimir Poutine l'a brièvement serrée, avant que les deux hommes ne rentrent dans la belle bâtisse du XVIIIème siècle qui va accueillir leurs discussions.

"J'espère que notre réunion sera productive", a dit le président russe, en remerciant Joe Biden d'avoir pris l'initiative de la rencontre.

Homme de contact, Joe Biden a souligné qu'"il est toujours mieux de se rencontrer en tête-à-tête".

►►► A lire aussi: Rencontre Biden-Poutine : un lieu d'accueil genevois parfaitement symétrique au bord du lac Léman

Les deux hommes étaient arrivés à quelques minutes d'intervalle, accueillis par le président suisse Guy Parmelin qui leur a souhaité bonne chance.

Malgré ce geste -devenu rare en pleine pandémie de Covid- les discussions s'annoncent âpres et tendues.

Les tensions sont croissantes entre leurs nations depuis plusieurs années. C’est la première rencontre des deux dirigeants depuis l’entrée en fonction de Joe Biden. Une réunion qui intervient juste après un sommet de l’Otan où la question sur les relations avec la Russie était au cœur des préoccupations.

►►► À lire aussi : Navalny, Ukraine, Joe Biden promet de dire à Poutine quelles sont ses "lignes rouges" à ne pas franchir

Parmi les sujets brûlants que les deux présidents vont aborder, il y a la situation en Ukraine. Les relations entre la Russie et les États-Unis se sont envenimées après l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Washington a également accusé Moscou d’ingérence dans l’élection présidentielle américaine de 2016 et a imposé des sanctions à des entreprises et personnalités russes.