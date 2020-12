Joe Biden et Kamala Harris ont donné leur première interview télévisée depuis les élections

"Je vais demander à la population de porter un masque pendant 100 jours. Juste porter un masque pendant 100 jours, pas pour toujours. 100 jours. Et je pense que nous verrons une réduction significative. En tenant compte du vaccin et des masques, cela réduira considérablement les contaminations. Considérablement", explique Joe Biden, le président élu sur le plateau de CNN.

La lutte contre le COVID , voilà la priorité du nouveau duo à la tête des Etats-Unis. Le pays compte plus de 275.000 décès dus au covid . Et pour le président élu, il est impératif d’agir et cela passera notamment par le port du masque.

"Joe Biden est quelqu’un qui a enduré de vraies luttes, des sacrifices et de la douleur. C’est aussi quelqu’un qui sait ce qu’est l’amour. C’est quelqu’un qui a dédié sa vie au service public et il ne pouvait pas y avoir un contraste plus frappant entre l’occupant actuel de la Maison Blanche et le suivant ", explique Kamala Harris.

Il s’agit d’un discours qui plaira aux électeurs de Joe Biden, mais beaucoup moins aux supporters de Donald Trump.