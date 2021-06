Joe Biden en Belgique : où va se rendre le président américain pendant les trois jours de sa visite ?

Le président a atterri à 20h48 ce dimanche soir à l’aéroport militaire de Melsbroek. Pour une question de sécurité, il était impossible de communiquer plus tôt l’heure officielle de l’arrivée d’un président américain. On ne badine pas avec la sécurité : les journalistes ont été fouillés et contrôlés par les services secrets américains. Plusieurs tireurs d’élite ont été aperçus sur le tarmac.

Le président américain Joe Biden est arrivé à Bruxelles ce dimanche soir, à l’occasion de sa tournée européenne, et après avoir assisté au sommet du G7 au Royaume-Uni. Si l’événement va particulièrement perturber la circulation dans la capitale , c’est parce que le locataire de la Maison-Blanche va y passer deux jours et demi dans la capitale, entre le sommet de l’Otan lundi et sa rencontre avec le Roi mardi.

Joe Biden avait manifesté l’envie d’un accueil sobre, mais il s’agit de sa première visite sur le continent européen. Une délégation belge de 50 voitures et bus l’attendait donc, avec tapis rouge déployé et une quinzaine de musiciens formant une fanfare. Le Premier ministre Alexander De Croo, qui a fait le déplacement, n’avait que 66 secondes pour serrer la main et souhaiter la bienvenue à Joe Biden, une fois que celui-ci aura posé le pied sur le sol belge. Le président se rendra ensuite à l’ambassade américaine (près du parc royal), où il passera la nuit. Les 1000 personnes qui l’accompagnent, elles, séjourneront à The Hotel, boulevard de Waterloo.

Lundi : sommet de l’Otan… et rencontre américano-turque

Lundi, Joe Biden est attendu au siège de l’Otan, à Haren, vers 10h30. A partir de 13h commencera la réunion de travail avec les pays membres, sur le thème de la sécurité. En fin d’après-midi, le président américain s’attaquera à un autre dossier, avec une rencontre avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, pour parler de dossiers comme les droits de l’Homme ou encore le rôle de la Turquie en Syrie. Joe Biden retournera ensuite en soirée à l’ambassade.

Mardi matin : rencontre avec le Roi et le Premier ministre

Joe Biden rencontrera au Palais royal le roi Philippe, et retrouvera Alexander De Croo, qui l’avait accueilli le dimanche soir sur le tarmac, et qui était également présent le lundi matin au sommet de l’Otan. La discussion portera sur le Covid-19, mais aussi sur le climat et sur la coopération entre les États-Unis et l'Union européenne.

Mardi après-midi : visite du site Pfizer de Puurs, puis rendez-vous avec les institutions européennes

Après sa rencontre avec le Roi, Joe Biden se rendra à Puurs, en Flandre, où il visitera l'usine de fabrication de vaccins Pfizer, en compagnie du Premier ministre canadien Justin Trudeau. Puis, de 12h15 à 14h15, le président américain rencontrera au Bâtiment Europa (siège du Conseil européen) le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.