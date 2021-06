Joe Biden en Belgique : le sommet de l'OTAN va débuter, le président est en route

Le président des Etats-Unis n’est pas là, il loge à l’ambassade mais sa très importante délégation (on parle de près de 1000 personnes) est accueillie au centre de Bruxelles, boulevard de la Toison d’Or, entre les commerces de luxe d’un côté et les enseignes de grande distribution de l’autre.

La présence de cette délégation perturbe un peu les commerçants et autres clients. Mieux vaut faire ses courses du bon côté du boulevard de la Toison d’Or. Là, ou les prix sont abordables. Car côté, boutiques de luxe, donc côté The Hotel où logent les Américains, c’est plus compliqué.

En fait, il y a plus de policiers et de véhicule de sécurité que de passants.

It' so quiet - 14/06/2021

Joe Biden participe à une réunion à l’OTAN. Ce 28e sommet de l’histoire ne durera que deux heures et trente minutes. D’avis de spécialistes, ce sommet sera celui du retour au calme.

Selon une source diplomatique interrogée par nos confrères du Monde, le slogan " America is back " et la sérénité devraient être privilégiés. " Cela ne signifie pas que le président Biden ignore certaines divergences avec les Européens quant à sa volonté de se montrer très ferme à l’égard de Moscou et d’éveiller ses alliés aux menaces militaires, technologiques et politiques de la Chine ".