Joe Biden à Bruxelles : où va se rendre le président américain pendant les trois jours de sa visite ?

Le président américain Joe Biden est arrivé à Bruxelles ce dimanche soir, à l’occasion de sa tournée européenne, et après avoir assisté au sommet du G7 au Royaume-Uni. Si l’événement va particulièrement perturber la circulation dans la capitale, c’est parce que le locataire de la Maison-Blanche va y passer deux jours et demi dans la capitale, entre le sommet de l’Otan lundi et sa rencontre avec le Roi mardi.

Dimanche soir : arrivée de Joe Biden à Melsbroek

Le président a atterri à 20h48 ce dimanche soir à l’aéroport militaire de Melsbroek. Pour une question de sécurité, il était impossible de communiquer plus tôt l’heure officielle de l’arrivée d’un président américain. On ne badine pas avec la sécurité : les journalistes ont été fouillés et contrôlés par les services secrets américains. Plusieurs tireurs d’élite ont été aperçus sur le tarmac.