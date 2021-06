Joe Biden à Bruxelles : opération séduction en Europe

Ce dimanche soir, Joe Biden est arrivé en grande pompe à Bruxelles. Il y restera trois jours, l’occasion notamment d’assister à un sommet de l’Otan et de rencontrer le roi Philippe. Mais au-delà de cette visite protocolaire, qui est la première du nouveau président américain en Belgique, que se cache-t-il derrière son séjour ? "Joe Biden veut tout simplement montrer qu’il est à l’opposé du président Trump, son prédécesseur, estime Mehdi Khelfat, responsable éditorial de la rubrique internationale de la RTBF. Donald Trump était imprévisible, jugé arrogant vis-à-vis des Européens… On assiste à un changement de style, Joe Biden veut montrer qu’il connaît et qu’il aime l’Europe."