Joe Biden à Bruxelles : "Les Européens et les Américains ont pris pleinement conscience que leurs régimes sont mortels" selon Benoît Frydman

Joe Biden estime qu’il est question de la survie de nos démocraties. Pour Benoît Frydman, on pourrait dire que c’est un slogan pour refaire l’alliance traditionnelle du bloc occidental, "mais", dit-il "il y a, je pense, une réalité. Les Européens et les Américains ont pris maintenant pleinement conscience que leurs régimes sont mortels, voire menacés de manière imminente". Le philosophe rappelle qu’il y a eu une sorte de coup d’Etat " mou " de Donald Trump à la fin de son mandat pour contester le résultat des élections. Il observe aussi qu’il est possible que la présidente du Rassemblement national (RN), Marine Le Pen, soit la prochaine présidente de la République. "De plus, la démocratie dans le monde global d’aujourd’hui est attaquée comme modèle. La Chine, d’autres pays, la Russie disent qu’au fond c’est un modèle qui est dépassé et qui n’est pas performant, etc. notamment pour lutter contre les pandémies…".

Ce dimanche, les démocrates de Belgique sont venus accueillir le président américain avec optimisme. Mais est-ce que la confiance des Européens est réellement restaurée après les années Trump ? Benoît Frydman parle-lui de soulagement du fait que Joe Biden ait été élu et du discours et propositions faites par celui-ci. "Mais, les Européens ne sont pas rassurés parce qu’ils ont vu avec Trump comment l’alliance peut s’effondrer d’un coup. Et surtout, ils savent que Biden n’est pas éternel et que le trumpisme peut revenir assez rapidement au pouvoir aux Etats-Unis. Et donc, ils ne veulent plus confier leur sort à un pays dont la situation intérieure est fragile".

Si l’on a senti le président français Emmanuel Macron très enjoué par rapport à l’arrivée du président américain, on sent aussi une réticence des Européens de s’aligner derrière un seul homme, comme cela a été le cas par le passé. "C’est sûr", explique Benoît Frydman qui constate que les présidents français et américain partagent les mêmes valeurs. Mais il constate aussi que "sur la stratégie politique, on voit que les Européens, la France et l’Allemagne pensent que l’Europe ne doit plus s’aligner, comme lors de la guerre froide, sur Washington, mais doit devenir le troisième acteur de l’Europe. Et on voit d’ailleurs que dans des dossiers clés, l’Europe refuse de faire ce que lui demande les Etats-Unis".