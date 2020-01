"Jobs, jobs, jobs", Donald Trump s'est-il inspiré de Charles Michel ?

Buy American & hire American are the principles at the core of my agenda, which is: JOBS, JOBS, JOBS! Thank you @exxonmobil .

Ted Kennedy & Ronald Reagan avant lui

Edward Moore Kennedy Sr., dit Ted Kennedy, frère du président assassiné John Fitzgerald Kennedy, fut l'un des premiers à reprendre la punchline "jobs, jobs, jobs". - © Keystone - Getty Images

L'homme d'affaires new yorkais n'a effectivement rien inventé. La paternité des deux locutions appartient à d'autres. Lesquels ? La question est épineuse. Toujours est-il que nombreux politiciens ont utilisé le "Jobs, jobs, jobs". L'un des premiers à l'utiliser de manière récurrente aurait été le sénateur démocrate Ted Kennedy, le frère de John Fitzgerald Kennedy. Il en avait fait son cheval de bataille au début des années 80, lui même inspiré par une étude sur la pauvreté des jeunes américains dans laquelle ceux-ci réclamaient des "jobs, jobs, jobs". Toujours dans les années 80, autre président républicain, même slogans, Ronald Reagan utilisait tant le "jobs, jobs, jobs" que le "Make America Great Again". Ce dernier slogan a d'ailleurs été créé en 1979. Alors que la crise économique fait rage, que le taux de chômage enfle Reagan annonce lors de son investiture comme candidat républicain " For those who've abandoned hope. We'll restore hope, and we'll welcome them into a great national crusade to make America great again". Bill Clinton aussi reprendra le slogan lors de sa course à l'investiture démocrate: "I believe that together we can make America great again".

Si Charles Michel a inspiré Donald Trump ce n'est pas pour le slogan "jobs, jobs, jobs".