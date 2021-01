Jeux olympiques : "100% de chance que les JO aient lieu" selon Pierre-Olivier Beckers, Président du Comité olympique belge

À quelques mois de l’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, des voix sont actuellement occupées de s’élever pour réclamer l’annulation de l’événement qui devait, avant son report, avoir lieu à l’été 2020.

Mais pour Pierre-Olivier Beckers, invité de Soir Première, mais surtout Président du Comité olympique et interfédéral belge, "sur base de ce que nous connaissons aujourd’hui, nous estimons qu’il y a 100% de chance que les Jeux olympiques aient lieu."

Des politiques s’indignent

Au Japon, l’inquiétude se fait de plus en plus grande quant à l’accueil des 11.000 sportifs qui concourront durant les JO. "Les dernières semaines, nous avons bien évidemment entendu des avis allant dans tous les sens à ce propos. Il est normal qu’au Japon, des hommes et des femmes politiques issus de partis différents expriment leurs opinions. Mais pas plus tard qu’à la fin de la semaine passée, j’ai eu l’occasion de m’entretenir avec le Président du Comité international olympique ainsi qu’avec les membres organisateurs Japonais. Ils soutiennent le même propos que le Premier ministre nippon et confirment leur volonté d’organiser ces Jeux."

Quand on voit l’effort consenti par le Japon depuis 8 ans pour organiser ces Jeux, c’est bien dans ce pays qu’ils doivent se tenir.

Très opportuniste, l’Etat de Floride s’est récemment porté candidat à l’organisation des Jeux en cas d’annulation au Japon. Une possibilité que balaie Pierre-Olivier Beckers. "C’est une proposition fort sympathique et assez amusante, mais c’est surtout surréaliste et irréaliste. Pour des raisons logistiques, techniques et de sécurité, c’est inenvisageable qu’on puisse déplacer les Jeux. Ce n’est pas qu’une question d’infrastructures sportives, de nombre de stades et de piscines. Et quand on voit l’effort consenti par le Japon depuis 8 ans pour organiser ces Jeux, c’est bien dans ce pays qu’ils doivent se tenir."

Selon le Président du Comité olympique et interfédéral belge, les athlètes se sentent prêts à concourir. "La situation est évidemment très compliquée pour nos sportifs et nos équipes techniques. Mais ce sont des performeurs, des personnes habituées à devoir s’adapter et à composer avec des circonstances imprévues. Ils sont également habitués à vivre en bulle toute l’année. […] Les protocoles qui sont donc dérangeants pour tout un chacun sont des choses que les athlètes peuvent mieux supporter. Ce que nous constatons c’est que même s’ils souhaitent un maximum de certitudes dès aujourd’hui, ils sont complètement focalisés sur les Jeux. Ils sont dans la dernière droite. Mais il est évident que toute information supplémentaire qu’on pourra leur fournir va leur permettre de trouver la sérénité nécessaire dans les semaines qui viennent."

Au total, ce sont près de 11.000 athlètes qui vont rejoindre le village olympique, tout en respectant des mesures très strictes. "Les athlètes qui ont assuré leur qualification avant l’été 2020 ont reçu l’assurance de la garder. D’autres athlètes essayent encore de se qualifier. Mais tous auront la possibilité de rejoindre Tokyo. On parle de 11.000 personnes, c’est un nombre très important et il y aura des mesures importantes pour assurer leur santé et leur sécurité, ainsi que celle des Japonais."