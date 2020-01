Jeudi en Prime: le Brexit c'est "un jeu perdant-perdant" pour Philippe Lamberts

Le Brexit est sur les rails. Il ne manquait plus que le feu vert du Parlement européen. C’est fait depuis hier soir, puisque les eurodéputés ont approuvé l’accord sur le Brexit à une large majorité. Donc, demain, vendredi à minuit, le Royaume-Uni ne sera plus membre de l’Union européenne. Un moment historique.

Mais s’ouvre désormais aussi une période de transition qui va courir jusqu’au 31 décembre prochain (sauf prolongation jusqu’ici refusée par Londres). Cette période doit permettre aux deux parties de négocier leurs relations commerciales futures ainsi que d’ajuster certaines coopérations, notamment en matière sécuritaire.

Depuis 3 ans et demi, Phillipe Lamberts, eurodéputé Ecolo, suit le dossier du Brexit. Il est membre du groupe de négociateurs du Parlement européen.

Il était l’invité de Jeudi en Prime.

Pour lui le Brexit est "un jeu de perdant-perdant. Ce n’est pas bon pour le Royaume uni, mais ce n’est pas non plus une bonne chose pour l’Union européenne", explique l’eurodéputé. Mais l’objectif à présent c’est bien d'"éviter d’aggraver encore la situation. On doit construire une nouvelle relation, qui ne sera pas aussi bonne que quand ils étaient membres, mais je pense qu’il faut éviter des politiques de revanchisme ou de terres brûlées". Et du côté de l’Union européenne, il va falloir aussi changer les politiques. "Si on se dit, les Britanniques sont partis, on continue comme avant, je crains fort que l’avenir de l’Union européenne soit fort compromis. Les Européens vont aussi devoir changer de politique".

Philippe Lamberts, en une courte réponse, a aussi commenté l’actualité fédérale, et l’impasse des négociations fédérales. Pour lui, "les verts y croient encore". Mais dit-il "il y a quand même des raisons de désespérer". Et il pointe le CD & V : "il a fait le choix d’être une filiale de la N-VA, mais quel est leur intérêt ? Je ne comprends pas. Mais à eux de décider s’ils veulent un avenir ou pas".