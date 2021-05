Jérusalem : des Israéliens ont-ils fêté un incendie proche de la mosquée al-Aqsa ?

Alors que la tension est vive à Jérusalem, une vidéo circule sur la toile : on y voit des Israéliens chanter et danser au pied du Mur des Lamentations alors que des flammes s’élèvent dans le ciel. "Ces juifs célèbrent l’idée que la mosquée al-Aqsa est en train de brûler. Imaginez, c’est comme si, en plein ramadan, vous fêtiez l’incendie de la maison de vos voisins", entend-on notamment sur TikTok. Ces Israéliens sont-ils bien en train de fêter l’incendie de la mosquée Al-Aqsa, le troisième lieu saint de l’Islam ? On ne peut pas l’affirmer, même si les chants qu’ils entonnent sont loin, très loin d’être pacifiques.