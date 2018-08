Jérôme Jamin (ULg): "Donald Trump envoie régulièrement des signaux à l'extrême droite"

Une poignée de néonazis se sont rassemblés dimanche devant la Maison Blanche, sous surveillance policière renforcée et face à des centaines de contre-manifestants, un an après les incidents meurtriers de Charlottesville. La petite cité de Virginie, située à moins de 200 km au sud de Washington, ne voulait pas revivre les événements du 12 août 2017.

Après une manifestation pour protester contre le projet de la municipalité de déboulonner une statue du général confédéré Robert E. Lee, des heurts avaient éclaté entre suprémacistes blancs et contre-manifestants. Un sympathisant néonazi avait alors foncé en voiture dans une foule de manifestants antiracistes, tuant une jeune femme de 32 ans, Heather Heyer, et faisant 19 blessés.

Dans ce contexte, où se situe Donald Trump, le président des Etats-Unis ? "Donald Trump est dans le camp républicain qui n'est pas un parti d'extrême droite", rappelle Jérôme Jamin, professeur de Sciences Politiques à l’Université de Liège.

Il n'empêche, analyse Jérôme Jamin, le président "envoie régulièrement des signaux à toute une série d'individus qui appartiennent à l'extrême droite aux Etats-Unis. A Charlottesville il a envoyé un signal très fort. Il a dit : 'La violence d'extrême droite, je la condamne, comme je condamne la violence d'extrême gauche.' (...) Ça a provoqué un séisme idéologique aux Etats-Unis. Parce qu'en général, même s'il y a de la violence à l'extrême gauche, on considère qu'elle ne peut pas être mise sur un pied d'égalité avec celle de l'extrême droite. Ce qui laisse entendre que Donald Trump voulait envoyer un signal très fort à une partie de son électorat proche de l'extrême droite."

Le professeur de l'ULg poursuit : "Je pense que, idéologiquement, Donald Trump n'était pas purement d'extrême droite avant d'entrer en campagne et (lors de la) campagne comme il l'est devenu par après. Il a été influencé par une série de personnes. Et en tant qu'entrepreneur, il a pris des idées qu'il estimait utiles pour gagner."