Jean-Pierre Bemba arrive ce mercredi en Belgique, selon son entourage

L'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, acquitté en appel de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, a quitté le centre de détention de la Cour pénale internationale (CPI) situé à La Haye, a indiqué son avocat mercredi. Il devrait rejoindre la Belgique dès ce mercredi, a appris l'agence Belga auprès de son entourage. L'information n'a toutefois pas été confirmée à ce stade par les autorités belges.

"M. Bemba a quitté le centre de détention hier (mardi) soir", a déclaré auprès de l'AFP Peter Haynes, avocat de Jean-Pierre Bemba.

Ancien riche homme d'affaires devenu chef de guerre puis vice-président, le Congolais avait été condamné en première instance en 2016 à 18 ans de prison, la peine la plus lourde jamais imposée par la CPI, pour les meurtres, viols et pillages commis en Centrafrique par sa milice entre octobre 2002 et mars 2003.

Selon une source proche du dossier, M. Bemba a bien quitté le centre de détention de la CPI mais reste sous la surveillance de la Cour en attendant le feu vert des autorités belges.

L'ancien vice-président doit en effet traverser la frontière pour rejoindre son épouse et ses cinq enfants installés en Belgique, selon ses avocats.

"M. Bemba restera sous la surveillance de la CPI jusqu'à ce qu'il soit remis à la garde d'un Etat prêt à l'accueillir" tel que la Belgique, a poursuivi la source proche du dossier auprès de l'AFP.

"Une série d'arrangements diplomatiques est nécessaire pour le transfert" de M. Bemba, avait indiqué Peter Haynes mardi, précisant que les autorités néerlandaises avaient émis le souhait que le Congolais ne soit pas "lâché dans la nature" aux Pays-Bas.