Jean-Michel De Waele : "Le gros problème en Hongrie c'est l'absence d'une opposition forte"

Jean-Michel De Waele, politologue à l’ULB, était l'invité de Week-End Première ce dimanche. Il est revenu sur le pouvoir de Viktor Orban et les perspectives d'avenir de la Hongrie, à l'heure où les Hongrois sont appelés à voter pour les législatives.

Selon le politologue, "la victoire est quasi-acquise, la question c’est de savoir l’ampleur de la victoire. C’est vrai qu’il a subi une défaite dans une élection partielle mais où tout le monde avait retiré ses candidats pour faire un front contre Orban, ce n’est pas le cas aujourd'hui".

"En Europe, être réélu pour la 3e fois, c’est quand même rare", constate Jean-Michel De Waele. "On est dans un climat où on sort les sortants, où tous les partis au pouvoir ont des difficultés. Même affaibli, il n’a contre lui qu’une opposition morcelée, une société civile qui a des difficultés à prouver une alternative forte et crédible."

Discours qui suinte l'antisémitisme

Il y a lieu de s'inquiéter, selon lui, la Hongrie est un petit pays qui n'attire pas forcément les regards mais il s'y passe des choses inquiétantes. "Même affaibli, Orban pourra continuer à mener sa politique anti-immigrés, anti-européenne, à continuer un discours qui suinte l’antisémitisme de manière de plus en plus claire."

Il semble qu'il ne soit pas nécessaire obligé de soutenir les valeurs de l'Europe pour bénéficier de ses aides. "Orban conteste totalement les valeurs-mêmes de l’Europe. Il estime qu’il faut faire une toute autre Europe, bien plus conservatrice, refermée sur elle-même, basée sur les valeurs traditionnelles des pays, mais il n’est pas du tout pour une sortie de l’Europe."

Le calcul ne serait pas stratégique, pense le politologue : "Si Orban est si populaire en Hongrie, c’est aussi parce que la situation économique en Hongrie est relativement bonne grâce aux fonds communautaires".

"Le Fidesz, le parti d’Orban est membre du PPE, le parti de Merkel, du cdH et du CD&V", remarque Jean-Miche De Waele. "On laisse faire Orban il n’est pas exclu par ses innombrables dérapages, il n’est pas sanctionné."

Opposition faible et divisée

Ce n'est pas sans rappeler le cas de l'ex-président brésilien Lula qui, malgré sa condamnation pour corruption, continue à être soutenu par le peuple.

"Dans le cas Hongrois, la société civile est beaucoup plus faible et moins structurée qu’elle n’a pu l’être au Brésil." Le politologue estime que "la société civile hongroise a du mal à se mobiliser parce qu’elle a peur, un climat que le parti de Viktor Orban a réussi à créer. N’importe que journal télévisé est anxiogène, vous montre une Europe occidentale qui s’effondre, où les gens n’osent plus sortir dans les rues, sauf à Budapest où il faut bon vivre".

L'autre avantage du Fidesz, qui n'a pas à s'inquiéter, c'est "l’opposition hongroise, d’une faiblesse programmatique, intellectuelle, avec une importante capacité à se diviser, pour des questions de personnes, du passé du parti communiste et de son héritage. Une guerre d’ego lamentable face à la situation", selon Patrick De Waele.

Dans cette fragile opposition, "vous avez le mouvement Jobbik, qui était il y a quelques années un mouvement fasciste pur et dur. Il s’est un peu modernisé et est devenu un parti de droite radicale, il a essayé de se centrer alors que le Fidesz a été de plus en plus à droite. Le gros problème en Hongrie c’est l’absence d’une opposition forte, crédible et démocratique qui puisse offrir une perspective", conclut Patrick De Waele.