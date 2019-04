Jean-Claude Juncker : "Un Brexit sans accord serait une catastrophe pour le Royaume-Uni"

Le président de la Commission européenne a répondu aux questions de journalistes (dont Sandro Calderon et Olivier Hanrion, de la RTBF). L'ancien premier-ministre luxembourgeois Jean-Claude Juncker est président de la Commission européenne depuis le 1er novembre 2014. Il a déclaré qu'il ne se représentera pas pour un deuxième mandat.

Quel bulletin s'attribue-t-il au terme de son mandat? "J’ai un amour-propre que je transporte de cénacle en cénacle. Nous avons essayé de rapprocher l’Europe des citoyens sur des grandes initiatives. Nous avons réduit nos initiatives pour se concentrer sur les plus importantes. Mais je constate que les Européens ne s’en aperçoivent pas. J’ai empêché la Commission de se pencher sur les chasses d’eau des toilettes alors que l’Ukraine était en crise, avec un Trump au pouvoir aux Etats-Unis."

Triple AAA Social

"Je dis qu’il faut veiller à ne pas manquer le triple AAA social. J’ai lancé ce principe à l’instar du triple AAA économique. Nous avons lancé un socle des droits sociaux qui fixent des principes. Pas contraignant mais, par exemple, il y a un salaire social minimum. Tout le monde dit que l’Europe doit être sociale, mais le courage politique d’aller au-delà, n’est pas là", regrette-t-il.

Toujours du point de vue social, Jean-Claude Juncker est interrogé sur les pensionnés portugais : "L’accompagnement des personnes retraitées est du ressort national. Moi, je voudrais que les pensionnés européens puissent vivre dignement avec leurs pensions. Pour le Portugal, avec la crise qu’ils ont connue, grâce au pacte de stabilité, le peuple est courageux."

Crise migratoire

La crise migratoire a connu un pic en 2015. Comment mieux répartir l’accueil des migrants? "La migration est un des grands problèmes. La Commission européenne a proposé un plan qui a été accepté par le conseil des ministres. Je suis perplexe et je constate que certains membres ne respectent pas cette norme juridique validée par le conseil des ministres. Pouvait-on laisser seule l’Italie et la Grèce face à cette vague migratoire ? On ne pouvait pas".

Jean-Claude Juncker estime que "l’Europe a été solidaire avec l’Italie, on pourrait dire que c'était insuffisant. Mais nous avons mis en place un système d’aide et d’appui depuis 2015 qui porte sur 1 milliard d’euros pour appuyer les efforts italiens pour accueillir les réfugiés. Je persiste à croire en un manque de solidarité de la part de certains Etats membres".

"Nous avons donné 130 milliards à l’Italie dans son ensemble. Est-ce qu’il y a un Italien qui le sait ? Non car un certain nombre de ministres italiens ne le disent pas... Ce sont des menteurs ! Des menteurs !" juge-t-il.

Etat de droit

La Commission a-t-elle besoin de plus de moyens pour faire respecter l’Etat de droit dans un de ses Etats membres? "On a souvent dit, à raison, que l’article 7 du Traité était une bombe atomique. C’est vrai. Le jour où la Commission a lancé une procédure selon l'article 7, la réaction fut très diffuse. Ceux qui nous invitaient à lancer cette procédure contre la Pologne ont perdu courage en cours de route. Mais il est essentiel que la Commission agisse dans ce cas. Je ne suis pas en faveur de lancer plein de procédures, je préfère le dialogue plutôt que des sanctions" dit Jean-Claude Juncker.

"Je crois que les règles sur lesquelles la Commission peut prendre appui ne sont pas suffisantes. Je voudrais que nous fassions un rapport biannuel ou annuel sur le respect de l’état de droit dans tous les Etats membres de l’UE. Je ne veux pas épingler un Etat membre par rapport à un autre mais porter un jugement objectif sur la situation du respect des droits dans tous les Etats membres" poursuit-il.

A propos d'un éventuel clivage est-ouest au sein de l'Union, Jean-Claude Juncker se félicite de l'élargissement, qu'il qualifie de "réconciliation entre l'histoire et la géographie. Cela s'est bien passé pendant dix ans. L'Europe n’est pas constituée de deux blocs", dit-il, "mais il faut que les poumons respirent ensemble".

Brexit

Jean-Claude Juncker assure qu'il "travaille pour qu'il n'y ait pas de Brexit sans accord. Sans accord, ce serait une catastrophe surtout pour le Royaume-Uni mais aussi pour le continent européen. Nous n’étions pas dans un esprit de revanche envers les Britanniques après le vote du référendum. Au cours des négociations, on a découvert des tas de problèmes dont les citoyens n'avaient pas été informés. Mais il faut que le Royaume-Uni nous explique millimètre par millimètre ce qu’il veut et il n’en est pas capable".

