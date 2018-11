Jared Polis, premier gouverneur ouvertement gay de l'histoire des Etats-Unis

Jared Polis est en couple avec son partenaire Marlon Reis, qu'il personnellement remercié lors de son élection comme gouverneur. Il est père de deux enfants et sera le deuxième gouverneur issu de la communauté LGBT après Kate Brown, gouverneure bisexuelle de l'Oregon (le gouverneur du New Jersey Jim McGreevey avait démissionné en 2004 après la révélation d'une relation homosexuelle hors mariage).

Jared Polis, engagé dans la défense des droits LGBT - © CHIP SOMODEVILLA - AFP

Jared Polis est entré en politique il y a une vingtaine d'années. Il avait élu représentant du Colorado à la Chambre en 2009 et même avant son élection, il a toujours été ouvert par rapport à son appartenance sexuelle.

Entrepreneur audacieux et millionnaire à 23 ans

Jared Polis est né Jared Schutz à Boulder (Colorado) mais a changé de nom de famille à l'âge de 25 ans pour prendre le nom de sa mère, la poétesse Susan Polis, en l'honneur de sa grand-mère, selon lui.

Entrepreneur et philanthrope, ce millionnaire est aussi le troisième plus riche membre du Congrès, selon Forbes. Il a dépensé 20 millions de dollars de sa fortune personnelle pour sa campagne -7 millions de plus que son adversaire, selon NBC.

Son expérience et sa fortune, il les fait dans l'entreprise familale, Blue Montain Arts en créant en 1996 un site de cartes de voeux en ligne qu'il revend 3 ans plus tard pour des centaines de millions de dollars. En 1998 il lance un site de vente de fleurs en ligne, puis au début des années 2000 un une chaîne de cinéma pour le public hispanophone. Il sera millionnaire à 23 ans.

Considéré par le site indépendant On the Issues, comme un démocrate progressiste de tendance libertarienne, il s'est dit en faveur de la légalisation de la marijuana et d'une réforme de l'immigration. Il est aussi engagé pour l'éducation et le soutien aux anciens combattants. Son programme de gouverneur est basé sur trois axes : s’assurer que le Colorado n’utilisera que des énergies renouvelables à l’horizon 2040, fournir des crèches et des jardins d’enfants gratuits dans tout l’Etat et lutter contre les inégalités de revenus.

Jared Polis sera aussi le premier gouverneur juif du Colorado. Ses grands-parents avaient immigré aux Etats-Unis depuis la Russie, la Pologne et l’Ukraine au début du 20ème siècle. Pour le nouveau gouverneur, c'est une des raisons de son engagement : "En étant également aussi proche de ce que peut être l’expérience vécue par un immigrant, je suis également un défenseur ardent des droits des immigrants et des réfugiés en tenant compte, bien sûr, de ce qu’ont vécu les Juifs avant la Seconde guerre mondiale, quand peu de pays avaient accepté d’accueillir des réfugiés juifs".