Jared Kushner se rend cette semaine à Rabat, Amman et Jérusalem

Ambassade américaine à Jérusalem : des heurts violents à Gaza - JT 19h30 - 14/05/2018 Plus de 50 morts à Gaza. Le Gouvernement palestinien accuse Israël de commettre un horrible massacre. Ces événements ont éclaté ce lundi entre les Israéliens et les Palestiniens. Ceux-ci sont venus manifester contre le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. Il y a aussi plus de 2000 blessés. Attention, les images peuvent choquer.