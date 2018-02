Japon: une école souhaite imposer des uniformes Armani à ses élèves

Une école primaire publique dans le centre de Tokyo a été critiquée pour son projet d'introduire des uniformes conçus par la maison de couture italienne Armani. L'école primaire de Taimei, située dans le quartier commerçant haut de gamme de Ginza, prévoit d'introduire les nouveaux uniformes pour les élèves de première année à partir d'avril.

Actuellement, l'uniforme d'un garçon pour l'école coûte un peu plus de 155 dollars et celui d'une fille coûte environ 180 dollars. Le prix total d'une tenue complète nouvelle formule, y compris les chandails et les chaussettes, devrait atteindre plus de 730 dollars.

L'école Taimei a expliqué la décision dans un dépliant en novembre dernier, affirmant que les nouveaux uniformes refléteraient le cadre prestigieux de l'école.

Le mouvement a suscité des critiques et des préoccupations chez les parents. La question a même été soulevée au parlement.