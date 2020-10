Japon : une cathédrale souterraine de béton contre les inondations

"Cette cuve fait 30m de diamètre pour 70m de profondeur. Pour vous donner un ordre de grandeur, on pourrait y mettre une fusée ou la statue de la Liberté" Nobuyuki Akiyama est plutôt fier. Le directeur des infrastructures de drainage de Kasukabe regarde d’un œil protecteur sa cathédrale souterraine. Les japonais la surnomment le "Parthénon" souterrain de Tokyo. C’est un complexe de béton aux dimensions pharaoniques destiné à protéger la ville et ses environs d'inondations catastrophiques. Pour les experts, il y a urgence. Le risque s'accroît à mesure que le changement climatique s'accélère. "Nous sommes dans une zone où de fortes pluies, denses et prolongées sans aller jusqu'au typhon, peuvent provoquer des inondations et autres dégâts. C'est donc dans le but d'évacuer l'eau dans ce type de scénario que cette infrastructure a été construite." En surface pourtant, presque rien ne trahit la présence en sous-sol du réservoir principal. Un réservoir aux allures de cathédrale sur le site de Kasukabe, à Saitama (nord de Tokyo). C’est le plus grand du genre au monde.

Longue comme deux terrains de football et soutenue par des piliers de 500 tonnes, l'immense structure est suffisamment profonde par endroit pour contenir la statue de la Liberté.

L'installation permet de canaliser et rediriger l'excès d'eau des tempêtes, protégeant ainsi l'une des métropoles les plus peuplées de la planète, neuf millions d’habitants.

Le personnel du site est constamment en alerte, surtout pendant la saison des pluies et des typhons, qui s'étend généralement de juin à fin octobre.



"Lorsque l'on compare les dégâts après de fortes pluies de même envergure avant et après la construction de ces infrastructures, on constate que le nombre d'habitations touchées a diminué de 90% " explique Nobuyuki Akiyama.

Une prise de conscience qui a un coût

La cathédrale de béton a été achevée en 2006 après une dizaine d'années de travaux, pour un coût de 230 milliards de yens (soit deux milliards d'euros). Depuis elle est régulièrement utilisée. L'installation est en marche en moyenne sept fois par an.

Très simplement, l'eau en excès y est acheminée automatiquement et des opérateurs la pompent hors du réservoir principal lorsqu'il approche de sa capacité maximum. Le réservoir est relié à un tunnel long de 6,3 kilomètres et doté d'un système pouvant déverser chaque seconde l'équivalent d'une piscine de 25 mètres dans la rivière Edogawa toute proche.

Selon M. Akiyama, le réservoir permet de réduire de 90% le nombre d'habitations affectées par les inondations dans les zones environnantes.

Des études officielles estiment par ailleurs qu'il a permis jusqu'ici d'économiser 148 milliards de yens (1,2 milliard d'euros) en coûts de nettoyage des catastrophes.

"L'augmentation de la température sur l'ensemble du globe et des émissions de gaz à effet de serre ont renforcé la probabilité de pluies diluviennes. Le Japon est, à la base, doté d'un climat pluvieux enclin aux inondations, alors une recrudescence de fortes pluies aggrave plus encore la situation" explique Kei Yoshimura, professeur en météorologie à l'Université de Tokyo. Les systèmes anti-inondations du Japon sont parmi les meilleurs au monde, le pays a su tirer les leçons de plusieurs catastrophes survenues après la Seconde Guerre mondiale, notamment le gigantesque typhon Vera. En 1959, il avait fait plus de 5.000 morts dans le centre et l'ouest du pays. Ce typhon, le plus meurtrier de l'histoire récente du Japon, avait déclenché une prise de conscience nationale et encouragé de vastes projets d'infrastructures pour réduire les risques.

Rien qu'à Tokyo, ville sillonnée par plus de 100 rivières, il existe dix autres réservoirs souterrains et trois tunnels de protection contre les inondations.

D'autres sont en cours de construction, comme à Osaka (ouest), où une installation similaire au réservoir de Kasukabe doit être achevée en 2044, pour un coût chiffré à 366 milliards de yens (soit 2,9 milliards d'euros).



Des menaces plus fréquentes

Des experts avertissent cependant qu'il faudra certainement faire davantage. Car le réchauffement climatique rend de plus en plus fréquentes des catastrophes naturelles qui n'arrivaient autrefois qu'une fois par siècle.

Selon l'Agence météorologique japonaise, le nombre de typhons qui menacent chaque année Tokyo a été multiplié par 1,5 ces quarante dernières années.

Kei Yoshimura, professeur de météorologie à l'université de Tokyo et expert en inondations, participe à l'élaboration d'un système d'alerte précoce pour identifier les zones particulièrement exposées. "Il est clair que les infrastructures à elles seules ne suffisent pas face aux catastrophes naturelles", souligne-t-il.

L’information et l’éducation de la population jouent également un rôle important. Les autorités japonaises sensibilisent régulièrement les habitants à la nécessité de suivre les consignes d'évacuation.

Le réservoir de Kasukabe est ainsi ouvert aux visiteurs quand il n'est pas utilisé, pour souligner l'importance de la gestion des catastrophes naturelles.



