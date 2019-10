Japon: Tokyo se prépare à l'arrivée du puissant typhon Hagibis

Tokyo se prépare à l'arrivée du puissant typhon Hagibis - © Belga

Japon : un typhon menace des compétitions sportives - JT 13h - 11/10/2019 Au Japon, le climat met justement toute la population en alerte. On s'y prépare à l'arrivée d'un typhon. Hagibis, c'est son nom, amènera des vents violents et une mer agitée. Et cela a déjà des répercussions inattendues sur 2 grands événements sportifs organisés sur place en ce moment.