Japon: pour la nouvelle année, la tradition encourage à prendre un bain glacé pour purifier son âme (vidéos)

Comme chaque année, des centaines de personnes se sont rassemblées dans un des sanctuaires de Tokyo, capitale du Japon, pour se baigner dans un bain glacé. Ils le font pour purifier leurs âmes et souhaiter une bonne santé en cette nouvelle année.

L'eau étant glacée, une préparation mentale et physique est nécessaire. Motivés et soutenus par le public, les participants font quelques exercices, des échauffements musculaires non sans avoir été béni par un prêtre shinto.

Côté tenue vestimentaire, la simplicité est de rigueur. Un petit pagne blanc, façon sumo. Pour l'édition 2019, on comptait 98 participants, 12 femmes, 86 hommes dont un senior de 83 ans et jeune garçon de 9 ans.