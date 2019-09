Japon : le typhon Tapah menace, des centaines de vols intérieurs annulés

Un typhon, Tapah, accompagné de fortes précipitations et de rafales de vent menaçait de frapper dimanche soir le sud-ouest du Japon, contraignant des centaines de vols intérieurs à rester cloués au sol.

Accompagné de rafales de vent pouvant atteindre 162 km/h, le cyclone tropical devrait atteindre la préfecture de Nagasaki dans la nuit de dimanche à lundi, selon l'Agence météorologique japonaise.

Il doit traverser le détroit de Corée, qui sépare le Japon de la péninsule coréenne, avant de se diriger lundi vers le nord du Japon où il devrait faiblir et et être rétrogradé, selon l'Agence. Ce cyclone a entraîné l'annulation de plus de 400 vols intérieurs, selon la chaîne publique NHK.

"Soyez prudents en raison de risques de vents violents, de fortes vagues et de glissements de terrain", a déclaré dans un communiqué l'Agence japonaise de gestion des incendies et des catastrophes naturelles.

Le typhon a déjà fait 21 blessés légers, principalement dans la préfecture insulaire d'Okinawa (sud).

Cette nouvelle tempête tropicale menace le Japon deux semaines après le passage du puissant Faxai, qui a balayé Tokyo et fait deux morts ainsi que des dizaines de blessés, provoquant également des coupures de courant et de graves perturbations dans les transports.