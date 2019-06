Japon: la chasse commerciale à la baleine reprend

Alors que la pratique était suspendue depuis 30 ans, le Japon relance officiellement la chasse commerciale dès le premier juillet. Plusieurs baleiniers s’apprêtent à aller chasser des cétacés le long des côtes japonaises, dans la zone d’exclusivité économique de l’archipel.

Depuis 1986, l’archipel a tout de même tué plusieurs centaines de baleines an Antarctique, officiellement dans un but scientifique.

Fin 2018, le Japon a décidé de quitter la Commission baleinière internationale (CBI), s’affranchissant ainsi d’un moratoire mis en place il y a trois décennies. Les autorités japonaises assurent aujourd’hui qu’elles mettront en place des quotas pour ne pas nuire à l’équilibre des espèces. "Nous estimons que les baleines sont des ressources marines comme les poissons et qu’elles sont utilisables sur la base de critères scientifiques", a expliqué à l’AFP un responsable du ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche.

Les Japonais ne mangent plus de baleine

Cette décision de reprendre la chasse commerciale semble assez paradoxale, car les consommateurs Japonais ont largement délaissé la viande de baleine. En moyenne, ils en mangent 50 grammes par an et par habitants, soit quarante fois moins que dans les années 60. D’autant que les stocks déjà disponibles peinent à être vendus : les frigos de l’Agence des pêcheries contiennent déjà 3000 tonnes de viande de baleine invendue, faute d’amateurs.

"Je ne compte pas spécialement consommer de la baleine, prochainement. Quitte à manger de la viande, je préfère un bon steak… La dernière fois que j’ai mangé de la baleine, j’étais môme. Pour les gens de ma génération comme pour les plus jeunes, ce n’est vraiment pas un sujet…", détaille un quadragénaire japonais, à notre correspondant sur place.

En revanche, du côté des populations plus âgées, la chasse à la baleine relève de la tradition, notamment parce que le cétacé a permis de nourrir les populations après la Seconde Guerre mondiale. "Les experts japonais assurent que la majorité des espèces de cétacés ne sont plus menacées de disparition. Donc, qu’à l’étranger on nous reproche de chasser et de manger de la baleine, pour moi, cela relève du racisme anti-japonais. Ici, cette tradition remonte à des siècles. C’est bien de la transmettre aux prochaines générations", explique un sénior.

Cette reprise de la chasse à la baleine ravit particulièrement les conservateurs et les nationalistes, que le Premier ministre Shinzo Abe veut séduire à quelques semaines des prochaines élections.