Japon : jusqu'à un million de yens pour ceux qui acceptent de quitter Tokyo

Imaginez une région rurale prête à vous offrir quelques milliers d’euros si vous acceptez de quitter Bruxelles pour rejoindre ce territoire moins peuplé dans le but de désengorger la capitale. C’est exactement le projet qui a été lancé par la préfecture de Aichi, au Japon. Les autorités de cette région proposent de l’argent aux citoyens de Tokyo, la capitale japonaise et plus grande ville du monde (37 millions d’habitants), qui se laisseraient tenter par une vie dans cette région beaucoup moins densément peuplée.

Partir… mais à 350 kilomètres de Tokyo

La préfecture d’Aichi et sa principale ville, Nagoya, se trouvent à environ 350 kilomètres au sud ouest de Tokyo, mais la distance est relative car le train à grande vitesse japonais Shinkansen permet aujourd’hui de rejoindre Tokyo en une heure 30. Bientôt, cela pourrait même ne plus être un problème du tout car un projet de train à grande vitesse encore plus performant devrait le jour d’ici 2027 et permettre aux habitants de parcourir la distance en 40 minutes seulement. Autre atout : le coût de la vie dans la préfecture d’Aichi est moins important qu’à Tokyo. D’après le site d’information asiatique nextshark.com, le coût d’un appartement est même presque deux fois moins important à Aichi qu’à Tokyo pour une superficie équivalente.