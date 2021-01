Janvier 2011, les Egyptiens se soulèvent place Tahrir : "J’ai eu la chance de vivre ces moments de l’intérieur"

Nous venons d’arriver au Caire pour la RTBF radio, en cette fin janvier 2011. La place Tahrir, au cœur de la capitale, est occupée par des manifestants pro démocratie depuis quelques jours. Un homme s’approche de mon complice preneur de son Philippe Vanderbeck. Il demande à parler à son micro. "M. Moubarak, go. GO ! GOOOO !" Son cri de colère résonne du plus profond de son dégoût. D’autres l’imitent rapidement et défilent devant le micro. "Le temps d’Hosni Moubarak est terminé. Plus jamais Moubarak, jamais", crache un autre.

Ces manifestants resteront inébranlables durant 17 jours la place transformée en camp retranché, nuit et jour. Ils martèlent sans fin leur slogan "Le peuple veut la chute du régime". Le 11 février, leur vœu se réalisera.

"Pourquoi pas nous ?"

La photographe et réalisatrice belge Pauline Beugnies était au Caire bien avant nous. Sentant que la jeunesse égyptienne se mobilisait, elle avait décidé de suivre les activités d’un groupe d’activistes. La mort d’un étudiant nommé Khaled Saïd, battu à mort par la police, avait déclenché chez eux un mouvement de protestation qui cherchait à prendre forme.

"Quand les Tunisiens se sont soulevés, ces jeunes se sont dit : pourquoi pas nous ? Ils ont créé une page Facebook baptisée 'Nous sommes tous Khaled Saïd'. Le constat était que cette brutalité policière peut nous arriver à tous, sans distinction d’origine sociale ou religieuse", se souvient-elle.

C’était fou comme élan, comme première impulsion : les gens descendent dans la rue et marchent

"J’ai eu la chance de vivre les tout premiers moments de l’intérieur, sourit Pauline Beugnies. La veille du 25 janvier, j’ai assisté à une réunion de préparation de la manifestation. Sur le moment, je ne réalisais pas l’ampleur du mouvement. Je n’avais aucune idée de ce qui allait se passer le lendemain. Le 25, je suis partie avec un petit groupe d’une dizaine de personnes conduit par Soulafa Magdi, qui est aujourd’hui en prison. On a démarré d’un quartier populaire. Je me suis dit à ce moment : c’est un flop. Ce groupe s’est éparpillé, en demandant aux gens qui regardaient depuis leurs balcons de descendre. Ils ont scandé des slogans anti-Moubarak, réclamant pain, liberté et justice sociale. Quand on a quitté le quartier et qu’on a franchi un pont, on était déjà des centaines. C’était fou comme élan, comme première impulsion : les gens descendent dans la rue et marchent."

"Nous sommes arrivés sur Tahrir, poursuit la photographe, et des groupes comme le nôtre, il y en avait qui étaient partis des quatre coins du Caire. Je suis monté dans un bâtiment pour prendre des photos de haut. Et j’ai compris qu’une attaque de la police se préparait avec des 'baltaguis', des anciens criminels mercenaires recrutés pour ça. Ils ont foncé dans la foule. On m’a dit de ne pas retourner sur la place parce qu’ils arrêtaient tout le monde."

L’attaque des chameaux

A partir de ce moment, le mouvement ne s’est plus arrêté. Une occupation permanente de la place Tahrir s’est rapidement organisée et s’est poursuivie jusqu’au départ du président Hosni Moubarak. Le régime a tenté de briser l’occupation de la place en y envoyant des contre-manifestants, dont certains à cheval et à dos de chameau qui ont tenté de chasser les manifestants. Ces images hallucinantes ont fait le tour du monde. Pauline a aussi assisté sur la place aux premières divisions au sein du mouvement, qui dégénéraient parfois en bagarres.