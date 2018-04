"James Comey (ex-FBI) pense qu'il faut battre Donald Trump par les élections, pas la destitution"

L'ancien patron du FBI James Comey, limogé par Donald Trump l'année dernière, a sorti hier son livre Mensonges et vérités. Il y accable l'actuel locataire de la Maison-Blanche. Correspondant pour le journal Le Monde, Arnaud Leparmentier a rencontré James Comey ce mardi. Au micro de La Première, il nous livre son analyse.

Dans quelles circonstances cette rencontre a-t-elle eu lieu ?

Arnaud Leparmentier: "James Comey fait une tournée médiatique suite à la publication de son livre, où il explique que Donald Trump n'est moralement pas apte à être président. Honnêtement, c'est assez extraordinaire. Rencontrer l'ancien patron du FBI, c'est encore plus magique que de voir le président des États-Unis. Parce que ce sont des gens qui ne parlent absolument jamais, et qui doivent connaître tous les secrets de la terre. Et donc j'ai pu le rencontrer pendant 22 minutes. J'ai chronométré parce qu'aux États-Unis, les interviews sont millimétrées."

Pourquoi James Comey témoigne-t-il aujourd'hui?

"Sa motivation première est un peu de prendre sa revanche, après avoir été viré par Donald Trump. James Comey a fait deux choses: il tout d'abord a relancé l'enquête sur les emails d'Hillary Clinton juste avant l'élection, cette dernière pense d'ailleurs qu'il est en partie responsable de sa défaite. Ensuite, il a lancé une enquête sur l'interférence des Russes dans l'élection de 2016 et pour voir aussi si jamais il y a ou pas des collusions de l'équipe Trump avec les Russes. Il est donc détesté par les deux camps: par les Démocrates et les Républicains. Et par l'équipe Trump surtout."

"Là, il essaie d'avoir une espèce de rédemption et il part pour un combat en faveur des valeurs. C'est un peu Eliot Ness contre Al Capone, Gary Cooper dans 'Le train sifflera trois fois', c'est ces espèces de personnalités un peu raides, avec une très grande éthique, amoureux de la vérité, qui essaient de défendre les valeurs américaines."

Alors face à Donald Trump, il a du grain à moudre ?

"Il dit du président américain qu'il a des manières de mafieux. Il faut voir Comey, c'est un grand bonhomme qui a lutté contre les patrons de la mafia à New York dans les années 80- 90, il mesure deux mètres et est aussi impressionnant physiquement. Mais face à Trump, il dit qu'il est quand même intimidé. Trump a des méthodes brutales. Une des caractéristiques de Trump qu'il a remarquée, c'est son énergie. Il a une énergie extraordinaire."

"Même les grands flics avertis peuvent avoir une certaine intimidation et Comey a été époustouflé quand Trump lui a demandé de la loyauté. Il a pris ça à la manière des parrains: il faut être loyal envers le chef et pas envers l'institution et c'est là qu'est venu le clash."

L'ancien patron du FBI porte-t-il un jugement politique sur Donald Trump, ou uniquement sur les valeurs?

"Il dit qu'il ne porte qu'un jugement moral. Il faut savoir que Comey est un ancien républicain, il a aussi été nommé par Barack Obama donc c'est une personnalité qui se dit désormais indépendante, quand je lui ai posé la question : est ce que vous voulez faire la politique ? Oh non, certainement pas. Il a fait des études de théologie donc j'ai posé des questions par exemple sur la vérité, il est obsédé par la quête de la vérité et obsédé par le mensonge. "

"Il dit: est-ce que la vérité ne se heurte pas avec la justice ? Il dit: la justice ne marche que s'il y a un système pour établir la vérité. Aux États-Unis, la vérité est quelque chose d'absolument sacré. Vous mentez, vous allez en prison. Donc lui, il est un peu ce croisé des valeurs américaines traditionnelles dont on pourrait trouver qu'elles ont des excès. Mais il est un peu raide. C'est donc un clash énorme avec la mentalité de Donald Trump."

"Ce que fait Comey, c'est dire: Donald Trump abîme les États-Unis. C'est l'angle moral qui est un angle d'attaque intéressant. Je pense que l'intention est bonne, mais il est en train de se transformer en chevalier et c'est peut-être un peu contreproductif."

Pas de quoi affaiblir Donald Trump donc selon vous?

"Ca, je ne sais pas. Donald Trump prend la foudre tous les jours. Il traîne derrière lui un nombre d'affaires absolument incroyable, mais il est toujours là. Donc avec le temps, on finit par se dire : 'bon, regardez, il dirige bien, mal, il n'y a pas de coup d'État aux États-Unis, c'est le foutoir, mais il est là'. Et puis un jour, peut être qu'il y aura une affaire qui le fera tomber. On ne sait rien."

"James Comey, lui, pense qu'il faut battre Donald Trump par les élections. Il est contre l'impeachment [destitution ndlr.]. Selon lui, si c'est le Congrès qui défait le président des États-Unis pour de petites affaires politiciennes, ce n'est en fait pas une bonne sanction. Il faudrait une sanction sur 'pourquoi avons-nous voté pour Donald Trump? pourquoi Donald Trump ne correspond pas aux valeurs américaines? pourquoi il ne faut plus voter pour des gens qui n'ont pas les valeurs américaines?'"

"Aux États-Unis, tout le monde passe son temps à dire que ce sont les Russes qui ont fait l'élection ou qui ont influencé l'élection. C'est une espèce de défausse. Une part des Américains n'accepte pas qu'ils ont majoritairement voté pour Donald Trump. Or, ils ont voté majoritairement dans le cadre du scrutin américain."

Mais Donald Trump n'a pas gagné en nombre de voix?

Le nombre de voix n’est pas un argument car tout le monde connaît les règles: ce sont des règles par état. Si Donald Trump avait dû battre en voix, il aurait peut-être fait campagne plus en Californie ou à New York, il aurait eu des voix. Donc l'argument des voix ne tient pas. L'argument, c'est qu'il a gagné les élections de manière démocratique et c'est là-dessus que les Américains doivent s'interroger. Et c'est là dessus que Comey les interroge.