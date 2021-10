Jamais les Norvégiens n’avaient élu autant de représentants issus des minorités

Une rentrée parlementaire, et des élus assis côte à côte. A priori rien de surprenant dans cette photo du parlement norvégien au lendemain des élections tenues dans le pays en septembre 2021 . Mais l’image est partagée et commentée allègrement par les Norvégiens. La raison : l’air maussade du parlementaire Christian Tybring Gjedde du parti d’extrême droite FrP.

Marian Abdi Hussein, née en Somalie et arrivée en Norvège à l’âge de 10 ans, était seconde sur la liste du parti socialiste de gauche SV à Oslo. Au vu du succès de son parti aux élections, elle a été élue parlementaire pour les quatre prochaines années. Le hasard de l’assignation des places au parlement a fait en sorte qu’elle partagera un bureau avec Tybring Gjedde, qui n’a pas l’air de bien prendre la nouvelle. Interviewée par le journal local Avisa Oslo sur ce sujet, Hussein a dit : " Je pense qu’il a pas mal de choses à apprendre, et j’espère pouvoir l’aider à comprendre le monde. Il a certainement de nombreuses choses à apprendre sur les femmes qui portent le voile et comment on peut parler aux gens qui sont différents de nous-mêmes ".