Jair Bolsonaro est-il au bord de la destitution ?

Plus

Depuis plusieurs semaines des manifestations ont lieu au Brésil afin de réclamer la destitution du président Jair Bolsonaro. La cause principale de cette colère reste la mauvaise gestion de la pandémie qui a fait plus de 500 mille morts dans le pays. Son taux d’approbation a atteint 24%, le plus bas jamais connu pour lui. L’opposition a présenté, le 30 juin, une plainte en destitution constituée de 20 accusations différentes contre le président. Il traverse actuellement la pire phase de son mandat, cela pourrait-il annoncer la fin de l’air Bolsonaro ?

Un contexte très tendu

Les reproches au président ne cessent de s’accumuler, avec des accusations de corruption dans des négociations pour l’achat de vaccins qui n’ont finalement pas abouti. La hausse de la pauvreté et des décès liée à la pandémie finissent de pousser le président dans ses retranchements. Denis Rolland, professeur à l’université de Strasbourg et auteur du livre "Pour comprendre le Brésil de Lula" affirme que le Brésil se retrouve dans une position "inquiétante" et "très polarisé". Les années Bolsonaro n’ont fait qu’aggraver la situation du pays sur plusieurs plans. Fortement contesté pour ses actions dans le désastre amazonien, il a aussi eu du mal à sortir le pays de la crise économique. Ses veto pour éviter les protections des populations locales ont fait de lui un président productiviste aux yeux de son peuple.

Des élections déjà contestées

Les élections présidentielles auront lieu en octobre prochain au Brésil. Alors que les sondages annoncent Bolsonaro perdant celui-ci conteste déjà ces élections qu’il juge comme "truquée" d’avance. Pour Denis Rolland on se situe dans la "même situation qu’avec Trump", "il va faire monter la tension comme l’ancien président des USA". Le professeur estime que "la destitution a peu de chances d’avoir lieu car Bolsonaro a encore une majorité confortable au parlement, mais les élections d’octobre pourraient avoir raison de lui et ne pas le porter à la victoire". Si on s’en tient aux sondages ils annoncent le président sortant grand perdant des élections. "Les motifs de sa destitution sont réels comme ceux des manifestations" "Les citoyens relèvent la tête et une liberté de la parole" est en train d’avoir lieu explique Denis Rolland. Mais il y a peu de chances pour que les manifestations aient un réel impact sur un basculement du pouvoir. Pour lui le basculement se fera au mois d’octobre par la voie de la démocratie. Les soutiens du président ont tendance à s’effriter. "Il garde certes une partie du public d’extrême droite, et d’évangélistes avec lui, mais certains de ces députés sont en train de se désolidariser. C’est une vague qui va continuer étant donné qu’on arrive en période d’élections, certains vont s’éloigner de lui par opportunisme politique" détaille Denis Rolland.

Une opposition qui se met doucement en place

Ces derniers mois ont été marqués par le retour en force de l’ancien homme d’État brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva. Plus connu sous le nom de Lula. Après en avoir fini avec sa détention et ses problèmes de justice, il revient en campagne pour contrer une probable réélection de Jair Bolsonaro. "L’opposition n’est pas complètement soudée mais elle se met en place notamment avec à sa tête Lula" explique Denis Rolland. "Il fait bon sens à tous ceux qui se rendent compte de la mauvaise gestion du pays par Bolsonaro" détaille-t-il. "On voit actuellement une forte montée de l’antagonisme" Lula est dans une démarche de campagne ou il va chercher à rassembler le peuple et mettre en avant son empathie d’après le professeur de l’université de Strasbourg. "A l’approche des élections on risque d’entendre beaucoup de menace de coup d’État si Bolsonaro est annoncé perdant, mais il est très peu probable que le corps militaire suive", affirme Denis Rolland. On est sur une situation rappelant le comportement populiste de Trump.

"Le drapeau noir de la pandémie a fini de décrédibiliser Bolsonaro"

Le président aura du mal changer le cap par rapport à la pandémie étant donné que "mettre en place une meilleure vaccination serait contraire à tout ce qu’il a toujours dit", déplore Denis Rolland. Il est "enraciné dans ses convictions antiscientifiques", et a réussi à décrédibiliser un bon nombre d’institutions publiques dont les institutions de médecines. De plus une énième vague est en train de s’abattre sur le Brésil. Le système de soin étant fortement affaibli et ayant seulement 20% de la population vaccinée avec une dose, le pays va continuer de s’enfoncer dans la pandémie en ayant chaque jour un nombre un peu plus élevé de morts. Les chances de remporter les prochaines élections sont donc très faibles pour l’instant pour Bolsonaro mais "on est à l’abri de rien et il faut rester prudent" explique Denis Rolland. La destitution est quant à elle peu probable sauf si le président en place perd énormément de ses soutiens au parlement.