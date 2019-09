"Abracadabrantesque", "mangeur de pommes"... Jacques Chirac en 10 phrases cultes (vidéos)

Jacques Chirac : "Une histoire abracadabrantesque" - 26/09/2019 Extrait de l'interview de Jacques CHIRAC par Elise LUCET en direct d'Angoulème. Le Président de la République évoque le financement occulte du RPR révélé par Jean-Claude MERY. "Je suis indigné par le procédé, indigné par le mensonge, indigné par l'outrance...Il doit y avoir des limites à la calomnie...Aujourd'hui on rapporte une histoire abracadabrantesque. On fait parler un homme qui est mort il y a plus d'un an, on disserte sur des faits invraisemblables, on exhume un enregistrement fait il y a plus de 4 ans dont les propos sont invérifiables et sans valeur juridique. Tout cela avant un référendum visant à améliorer le fonctionnement de la Démocratie. Ces allégations sont indignes et mensongères. Je demande que ces éléments soient transmis à la justice afin que la vérité balaye la calomnie".