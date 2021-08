"J'espère que c'est le Covid" : l’avocat Leslie Lawrenson, qui voulait prouver que le virus n’était "qu’une grippe", en est mort

"J’espère que c’est le Covid". Dans plusieurs vidéos retrouvées par le journal Evening Standard, l’avocat solliciteur britannique Leslie Lawrenson se filmait à son domicile de Bournemouth en juin dernier, décrivant les symptômes respiratoires qu’il était en train de vivre. "Je me sens assez mal, j’ai une très forte température, j’ai des douleurs et des frissons, et froid aux extrémités", raconte-t-il dans la vidéo, diffusée sur Facebook. Des symptômes qui faisaient craindre une contamination au Covid-19. Une perspective réjouissante selon lui : "J’espère que c’est le Covid, parce que je préférerais avoir des anticorps que me prendre le vaccin."

En effet, Leslie Lawrenson, diplômé de Cambridge, était anti-vaccin et le faisait savoir sur les réseaux sociaux. "Les dangers potentiels d’un vaccin expérimental, pour moi, ne valent pas le risque", affirmait-il. Quant au Covid-19, l’avocat, se basant sur sa propre expérience, explique dans la vidéo que c’est "exactement comme un rhume, peut-être un peu plus fort."

Le lendemain, pourtant, Leslie Lawrenson n’en mène pas large. "La nuit dernière a été assez horrible, reconnaissait-il. Les symptômes que j’avais se sont massivement étendus. Je ne sais combien de temps j’ai passé, peut-être six heures, en position fœtale, à essayer de bloquer la douleur." Mais là encore, ce constat n’inquiète pas plus que ça l’avocat. "Ce sont des choses que nous devons souffrir, cela fait partie de la vie", assurait-il. Vous devez faire confiance à votre système immunitaire", ajoutait-il, afin de ne pas "vivre dans la peur" et "créer un épouvantail" à partir de "quelque chose que 99,9% d’entre nous ne doivent pas craindre."

"Les gens ont des rhumes, des grippes, les gens les endurent et la vie continue", conclue Leslie Lawrenson. Pourtant, sa vie à lui s’est arrêtée : neuf jours après sa dernière vidéo, l’avocat est décédé à son domicile des suites du Covid-19. "Je n’étais pas encore au point de me faire hospitaliser", clamait-il. A l’inverse, sa compagne Amanda Mitchell, également positive au Covid-19, regrette qu’il soit "mort en vain". "Les [lie] a fait une terrible erreur et a payé le prix ultime pour ça", témoigne-t-elle à l’Evening Standard.