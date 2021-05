Ixelles, Anvers, Liège, Molenbeek… La carte des communes belges jumelées avec des villes en Israël et en Palestine

L'armée israélienne mène un raid à Ramallah en Cisjordanie - 11/12/2018 - 13/12/2018 SHOTLIST : RAMALLAH, CISJORDANIE. TERRITOIRES PALESTINIENS. 11 DÉCEMBRE 2018 SOURCE : AFPTV IMAGES - 01:50 - Plan large d'une jeep militaire israélienne qui tire des gaz lacrymogènes - Plan large de gaz lacrymogènes et de fumées - Plan large de gaz lacrymogènes qui s'élèvent dans le ciel et d'une ambulance en arrière-plan - Plan large de Palestiniens qui lancent des pierres sur des soldats israéliens - Plan moyen de Palestiniens qui lancent des pierres sur des soldats israéliens - Plan moyen d'une jeep militaire israélienne tirant des gaz lacrymogènes - Plan serré d'une jeep militaire israélienne qui tire des gaz lacrymogènes - Plan moyen de gaz lacrymogènes qui s'élevent dans le ciel avec des jeunes en arrière-plan - Plan moyen de jeunes Palestiniens qui fuient les gaz lacrymogènes - Plan large de gaz lacrymogènes qui s'élèvent dans le ciel - Plan moyen de Palestiniens qui lancent des pierres sur des soldats israéliens - Plan large de forces israéliennes devant le ministère palestinien des Finances - Plan moyen de forces israéliennes devant le ministère palestinien des Finances - Plan large de forces israéliennes devant le ministère palestinien des Finances - Plan serré d'une bannière et du ministère des Finances - Plan moyen de soldats israéliens devant un magasin de vêtements - Plan serré de soldats israéliens devant un magasin de vêtements - Plan large de soldats israéliens qui quittent un magasin à Ramallah - Plan moyen d'un soldat israélien qui pointe son arme à feu - Plan moyen d'un soldat israélien qui pointe son arme à feu - Plan large de soldats israéliens debout devant un magasin - Plan moyen de soldats israéliens debout devant un magasin - Plan large de soldats israéliens qui marchent dans la rue - Plan large de jeeps militaires israéliennes devant un bâtiment - Plan moyen de soldats qui tirent des balles en caoutchouc sur des Palestiniens ATTENTION CLIENTS: DES POIGNÉES D’UNE SECONDE ONT ETE AJOUTEES AVANT ET APRÈS LES SONORES POUR FACILITER L'ÉDITION SONORE - Mohammed al-Khatib, militant du Comité de résistance populaire (homme, arabe, 17 sec) : "Nous appelons l'Autorité palestinienne et les dirigeants nationaux sous toutes leurs formes : le Président (Abbas) et les ministres (palestiniens) à agir et à prendre des mesures diplomatiques et juridiques pour empêcher l'armée (israélienne) de mener des raids à Ramallah." /// --------------------------------------------------------- DEPECHE DE CONTEXTE: Un Palestinien fonce sur des Israéliens avant d'être abattu (police) Hébron (Territoires palestiniens) - 11 décembre 2018 20:26 Un Palestinien a été tué mardi par des tirs des forces israéliennes près de Hébron en Cisjordanie occupée, au cours de ce que la police israélienne a présenté comme une attaque à la voiture bélier. La police a dit s'être rendue dans la localité d'Idna dans le sud de la Cisjordanie pour combattre des activités illégales de récupération du cuivre. Un homme a alors tenté de prendre la fuite en voiture, a percuté un véhicule de police et foncé sur un garde-frontière qui sécurisait les lieux, selon elle. Le garde-frontière "a tiré sur la voiture et touché l'individu soupçonné d'avoir cherché à l'écraser", a précisé la police dans un communiqué, confirmant la mort du Palestinien. Aucun policier n'a été blessé, a-t-elle ajouté. L'agence officielle palestinienne Wafa a identifié le Palestinien comme étant Omar Awwad, 27 ans, et indiqué qu'il avait été atteint par des tirs israéliens, sans plus de précisions sur les circonstances. La police israélienne a en outre fait état de ce qu'elle a décrit comme une deuxième attaque à la voiture bélier ailleurs en Cisjordanie, au nord de la mer Morte. Les policiers ont tiré en l'air quand un véhicule s'est approché à vive allure. Le conducteur palestinien, un homme de 30 ans, a stoppé son véhicule et a été arrêté, indemne, selon elle. Plus tard dans la journée de mardi, les fo