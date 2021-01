Italie : une cinquantaine de mafieux présumés interpellés par la police

La police italienne a interpellé lundi matin près de 50 membres présumés d'organisations mafieuses lors d'une opération menée lundi dans les régions du sud et du nord de l'Italie, ont indiqué les carabiniers de Calabre (sud).

Les suspects détenus, dont un maire, sont accusés de trafic de drogue, appartenance à une organisation mafieuse, manipulation d'élections, possession illégale d'armes, tentative de meurtre ou encore extorsion.

Une enquête impliquant la famille Pisano a été lancée en 2016 et a révélé un réseau de trafic de drogue relevant de la 'Ndrangheta, l'une des organisations mafieuses les plus puissantes et les plus brutales d'Italie. Les enquêteurs ont par la suite découvert des liens avec d'autres organisations mafieuses du sud de l'Italie.

Mercredi dernier, l'un des plus grands procès contre la mafia de ces dernières décennies a débuté dans la ville de Lamezia Terme, en Calabre. Quelque 300 accusés y sont soupçonnés de liens avec la 'Ndrangheta.