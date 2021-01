Italie: un ex-eurodéputé visé lors d'un coup de filet anti-mafia

La justice italienne a annoncé jeudi l'arrestation de plusieurs dizaines de membres présumés de la 'Ndrangheta, la mafia calabraise, dans une affaire impliquant aussi deux responsables politiques, dont Lorenzo Cesa, ancien eurodéputé et chef du parti démocrate-chrétien UDC.

L'opération "Profil Bas" est pilotée par Nicola Gratteri, célèbre procureur anti-mafia à l'origine du "maxi-procès" de la 'Ndrangheta dans lequel plus de 350 personnes comparaissent depuis le 13 janvier en Calabre.

Selon un communiqué du parquet calabrais de Catanzaro, 13 membres présumés de la 'Ndrangheta ont été incarcérés tandis que 35 autres personnes ont été assignées à résidence au cours du coup de filet mené jeudi.

Ces personnes sont accusées de fraude fiscale, à travers des fausses factures, d'association de malfaiteurs et d'avoir obtenu illégalement des marchés publics, essentiellement dans le domaine des équipements de protection individuels (masques, casques, gants, etc.), selon le communiqué.

Parmi les personnes assignées à résidence figure Francesco Talarico, secrétaire régional de l'UDC en Calabre et "ministre des Finances" du gouvernement régional.

Il est soupçonné d'avoir accepté "un paquet de votes" promis par la 'Ndrangheta lors des législatives de mars 2018, promettant en échange de faciliter au groupe criminel visé l'obtention de marchés publics.

Lorenzo Cesa entraîné dans la chute

M. Talarico, inconnu du grand public, a entraîné dans sa chute Lorenzo Cesa, chef de l'UDC, bien plus connu et sur le devant de la scène politique depuis plusieurs décennies, élu à plusieurs reprises à la Chambre des députés italienne et au Parlement européen.

M. Cesa est soupçonné, selon le communiqué, de "médiation" entre les deux parties, Talarico et le groupe criminel, ce qu'il a immédiatement nié. Il a néanmoins démissionné de son poste de chef de parti.