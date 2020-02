Italie: un couple de pédophiles accusé d'avoir conçu leur enfant afin d'assouvir leurs pulsions sexuelles

Deux mères et un père ont été arrêtés en Italie pour avoir forcé leurs fillettes de moins de dix ans à avoir des relations sexuelles avec eux, abus qui étaient également filmés et ensuite diffusés et partagés sur différents réseaux pédopornographiques. Selon le juge d'instruction Agnese Di Girolamo en charge de l'affaire, l'une des deux fillettes aurait même été spécialement conçue par les parents "dans le but précis de réaliser des fantasmes sexuels communs".

Un manuel de pratiques pédophiles

L'enquête, réalisée dans la plus grande discrétion, a ensuite permis d'identifier les deux femmes et leurs fillettes respectives, dont l'une était la propre fille de l'homme. Les deux femmes ont reconnu avoir participé avec lui à ces pratiques pédophiles, dès le plus jeune âge des filles.

Toujours selon le juge d'instruction un tchat entre l'homme de 40 ans et l'une des femmes arrêtées prouverait que l'une des fillettes a été conçue dans le but de l'agresser sexuellement ensemble. Les recherches sur les ordinateurs et tablettes ont également montré que l'homme possédait un manuel répertoriant toutes les pratiques pédophiles à utiliser avec des enfants.