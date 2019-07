Italie : un bateau de croisière frôle les rives de Venise en pleine tempête

Les habitants de Venise ont encore eu une grosse frayeur dimanche quand un bateau de croisière hors de contrôle s’est approché dangereusement des quais de la Cité des Doges. En pleine tempête, le Costa Deliziosa, opéré par la société Costa Crociere, a frôlé des ferrys et yachts en passant très près d’une jetée. L’évènement alimente la polémique sur la venue de paquebots dans la mythique ville italienne.

Début juin, un autre bateau de croisière géant hors de contrôle a suscité la panique à Venise. Victime d’une panne de moteur, le MSC Opera, qui peut transporter près de 2680 passagers et naviguait sur le canal de la Giudecca, a heurté un quai puis un bateau touristique en voulant s’amarrer. L’accident a fait quatre blessés légers, ravivant la controverse sur les risques et dommages, notamment écologiques, qu’entraînent pour la Sérénissisme ces énormes paquebots qui naviguent très près du rivage.

On a donc évité le pire à Venise. Un gigantesque bateau de croisière a perdu le contrôle. Il a heurté un quai, ainsi qu'une embarcation touristique, provoquant la panique. Et relançant la controverse autour de la présence de ces colosses des mers... aux abords de la cité des doges.

Les bateaux de croisière et Venise : "je t’aime, moi non plus"

Les bateaux de croisière sont au cœur d’une controverse sur les risques et dommages, notamment écologiques, infligés à la ville de Venise (la Cité des Doges et sa lagune sont inscrites au patrimoine de l’Unesco) et à son fragile écosystème par les énormes navires de croisière qui naviguent près du rivage. Les paquebots sont aussi accusés par les défenseurs de l’environnement de contribuer à l’érosion des fondations dans cette ville régulièrement inondée.