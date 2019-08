Italie : un an après la chute du Pont Morandi

Il y a tout juste un an, le Pont Morandi, un immense viaduc autoroutier construit il y a plus de cinquante ans s’écroulait à Gênes, provoquant la mort de 43 personnes, pour la plupart les occupants des voitures et camions qui passaient sur le pont au moment où l’une des piles et les tirants cédaient entraînant tout le viaduc.

Un an après, à 11h36 exactement ce mercredi, une cérémonie d’hommage aux victimes est prévue en présence du Président de la république italienne, Sergio Mattarella, du Président du conseil, Giuseppe Conte et de plusieurs ministres malgré la crise politique en cours.

Mais depuis un an, ce sont les habitants des quartiers qui vivaient sous le pont qui ont le plus souffert. Isolés du reste de la ville à cause des tonnes de débris qui encombrent les rues. Le système des indemnités financières a aussi divisé la population. Les habitants qui ont dû abandonner définitivement le quartier, ont reçu une somme proche des deux cent mille euros, les autres de vingt mille à quatre mille euros en fonction de leur situation par rapport au pont.

Angelo Russo, un retraité, nous emmène dans sa rue, à une centaine de mètres du chantier. "Vous voyez cet immeuble, c’est la limite, les derniers immeubles qui ont reçu des indemnités pour les nombreux désagréments et nous, qui habitons la même rue, mais juste en face, nous n’avons rien reçu, rien ! Les numéros pairs ont reçu quatre mille euros et les impairs rien, alors que la poussière et le bruit sont les mêmes pour nous et pour eux. "

Pendant 46 ans, Angelo et Tina ont vécu près du pont, ils se sentent exclus alors qu’ils vivent à proximité du chantier et doivent supporter le bruit jour et nuit et la poussière. Mais surtout, ils n’arrivent pas à oublier la catastrophe, ils sont psychologiquement touchés. "Mon téléphone a sonné, c’était ma femme, elle m’a dit : "Angelo, le pont est tombé il y a un tas de morts". Un désastre, elle était vraiment tout près, elle a entendu comme une bombe, le pont qui tombait, une chose terrible."

Tina, elle, considérait le pont comme un frère. Le voir la rassurait lorsqu’elle ouvrait ses fenêtres, dit-elle, mais la démolition des immeubles proches lui a fait perdre ses meilleures voisines. "Elles sont toutes parties dans un autre quartier, et elles ne reviennent jamais, c’est toute une vie d’amitiés perdues avec le pont."

50 millions de tonnes de débris

Car depuis un an, le quartier vit au rythme de la démolition du pont et des immeubles qui se trouvaient sous le viaduc. Un millier d’habitants a dû quitter le quartier, et 50.000 tonnes de bétons armés encombrent les rues depuis l’explosion qui a détruit le pont.