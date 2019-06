Italie: quand les pêcheurs récoltent du plastique dans leurs filets

L’idée semble tellement simple qu’on se demande pourquoi on ne l’a pas mise en place plus tôt. Lorsque les pécheurs remontent du plastique dans leur filet, plutôt que rejeter tout en mer, pourquoi ne pas ramener tout cela au port pour être recyclé ? C’est désormais le cas à San Benedetto del Tronto, un petit port de la mer Adriatique en Italie.

Comme toujours, c’est de nuit que Claudio Uriani et son équipage sont de sortie. Les filets sont remontés, avec des poissons et crustacés bien sûr, mais aussi du plastique. Et pas besoin de chercher longtemps pour en trouver. Avant, tout cela était rejeté dans la mer, car la loi interdit aux pêcheurs de transporter des déchets… Mais depuis un mois, tout est conservé à bord avant d’être trié une fois revenu à quai. "Avant, personne ne récupérait les déchets à terre, raconte Claudio. Maintenant quelqu’un a eu cette splendide idée et on espère vraiment que cela continuera comme cela dans le futur."