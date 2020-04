Italie: malgré la crise sanitaire, Gênes va poser le dernier tronçon de son nouveau pont Morandi ce mardi

Pont de Gênes : un an après l'effondrement - JT 19h30 - 14/08/2019 ll y a tout juste un an, le Pont Morandi, un immense viaduc autoroutier, s’écroulait à Gênes, en Italie. 43 personnes ont perdu la vie, principalement les occupants des voitures et camions qui passaient sur le pont au moment de son écroulement, à 11h36 exactement. Un an après, au même moment, une cérémonie d’hommage a eu lieu en présence du Président de la république italienne, et de plusieurs Ministres, malgré la crise politique en cours. La chute du viaduc a eu d'énormes répercussions. De nombreuses habitations se trouvaient juste en-dessous du pont. Plus de 600 familles ont définitivement quitté le quartier. Ceux qui sont restés vivent au rythme des démolitions.