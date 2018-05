Italie: les tractations pour un gouvernement antisystème se poursuivent

Les tractations entre le Mouvement Cinq Étoiles (antisystème) et la Ligue (extrême droite), pour former le premier gouvernement antisystème d'Italie, et d'Europe occidentale, sont entrées jeudi dans le vif du sujet après le retrait du principal obstacle, Silvio Berlusconi.

Les chefs de file des deux formations, qui à elles deux disposent d'une courte majorité au Parlement, Luigi Di Maio (M5S), 31 ans, et Matteo Salvini (Ligue), 45 ans, se sont rencontrés en début de matinée à la Chambre des députés.

Dans un communiqué conjoint, ils ont évoqué "un climat positif pour définir le programme et les priorités du gouvernement", ainsi que "des pas en avant importants" sur la composition de l'équipe".

Selon la presse, ils ont demandé jusqu'à lundi au président Sergio Mattarella, qui a pour l'instant renoncé à nommer le chef de gouvernement "neutre" qu'il envisageait après deux mois d'impasse.

"On discute de la réforme des retraites, de l'emploi, des débarquements (de migrants), de la légitime défense", a déclaré M. Salvini à la presse. Sur Twitter, il a annoncé à ses abonnés: "Nous sommes en train de travailler pour vous", avec une photo de lui à côté d'une grosse pelleteuse.