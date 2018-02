Italie: les images très rares de Rome sous la neige

Le Colisée et les écoles de la capitale italienne ont gardé portes closes lundi en raison des chutes de neiges, les premières à toucher la Ville Eternelle depuis 2012.

Le Colisée, le monument italien le plus visité de la Péninsule, est resté fermé lundi de même que les Forums impériaux et le Mont Palatin tout proche, les autorités recommandant aux habitants de rester chez eux dans la mesure du possible.

Conséquence: des rues inhabituellement calmes et des gens qui prennent des photos. Les transports en commun proposaient, quant à eux, un service réduit tandis que le trafic routier était sévèrement perturbé.

Les autorités locales ainsi que de nombreuses organisations catholiques mettaient pour leur part à disposition des sans-abri des lieux d'accueil dans des églises, des stations de métro et des gares.

Plusieurs autres villes italiennes ont également été recouvertes d'un manteau blanc, essentiellement dans le centre du pays. La neige a également entraîné dimanche le report du match Juventus-Atalanta à Turin.