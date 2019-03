Italie: le revenu citoyen pour les personnes dans le besoin est devenu une réalité

Une dizaine de personnes impatientes comptent bien introduire une demande. C’est le cas d’Antonio, vendeur de chaussettes dans la rue. « Qu’ils ne viennent pas me dire qu’ils me donneront un travail. Ils se moquent de nous, car j’ai cinquante ans et personne ne m’a jamais offert un seul travail. »

A Naples, les Italiens dans le besoin n’ont pas hésité. Les bureaux de la chambre syndicale des travailleurs sont remplis. On parle fort, on s’énerve un peu. Les potentiels bénéficiaires organisent eux-mêmes les choses. Ils se distribuent les uns les autres de tickets, comme à la boucherie.

Pas de raz-de-marée

En ce premier jour pour le dépôt des dossiers, le raz-de-marée annoncé dans les bureaux de poste ou les centres d’assistance fiscale (CAF) n’a toutefois pas eu lieu, commentaient les chaînes de télévision d’information qui ont multiplié les reportages du nord au sud de l’Italie. " Les gens ont bien compris, notamment grâce aux explications des médias, qu’il ne s’agit pas d’une course à celui qui arrive le premier et que toutes les demandes seront prises en considération ", a expliqué à l’AFP une porte-parole des Postes italiennes.

Mariela Pinzon, une Colombienne mère d’une fille adolescente, faisait partie des premières personnes à s’être présentées dans ce centre mercredi matin.

" On a entendu dire aux infos que les CAF accueilleraient d’abord les personnes dont les noms commencent par A ou B pour éviter la cohue. Moi, mon nom commence par P et il faudra peut-être que je repasse ", explique-t-elle à l’AFP. " C’est une excellente mesure et si ça fonctionne comme on nous l’a annoncé, alors oui ça va aider beaucoup de gens ", ajoute cette femme qui espère que le dispositif lui permettra aussi de trouver un emploi.

Versé sur 18 mois

Les premiers versements auront lieu fin avril, voire début mai, quelques semaines avant les élections européennes, selon le gouvernement qui a prévu dans son budget de consacrer cette année quelque 6,6 milliards d’euros à cette mesure.

D’un montant de 780 euros par mois pour une personne seule, le RDC pourra être majoré, ou au contraire minoré, en fonction de la situation du foyer. Il sera versé sur une période de 18 mois et renouvelable une fois après une interruption d’un mois.

Les bénéficiaires doivent être installés en Italie depuis deux ans pour les Italiens et au moins dix ans pour les étrangers. Ils ne pourront pas refuser plus de deux offres d’emploi – dont la deuxième pourra être jusqu’à 250 km de chez eux et la troisième dans toute l’Italie – sous peine de se voir retirer la subvention.

« S’ils donnent en plus du travail, il faudra évidemment que les gens acceptent l’emploi proposé, il ne faut pas que cela encourage à ne rien faire », explique Paolo Scaglione, un retraité présent pour déposer au CAF du Trastevere une demande pour sa fille, une mère célibataire. « Certains étrangers ont peu de ressources, moi par exemple j’ai quatre enfants, un revenu très bas et je paie un loyer. Je pense que pas mal d’étrangers vont le demander, et pas que des étrangers d’ailleurs, des Italiens aussi », confie Ruwena, une quadragénaire philippine, arrivée en Italie en 1992.